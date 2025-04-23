Такой день. Песчаная буря и похороны пропавшей учительницы музыки

О главных событиях Алтайского края 23 апреля

23 апреля 2025, 23:50, ИА Амител

Закат над Барнаулом / Фото: подписчики amic.ru

В Барнауле в среду в 00:05 на улице Георгия Исакова, в районе дома № 116/2, несовершеннолетний водитель сбил мужчину на нерегулируемом пешеходном переходе.

"Юноша 2008 года рождения на автомобиле ВАЗ-21099 допустил наезд на мужчину 1985 года рождения, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, доставлен в горбольницу № 1, госпитализирован", – рассказали в МВД.

Тело пожилой женщины обнаружили на месте пожара в Бийске.

На улице Каховской горели частный дом и надворные постройки. Пламя было локализовано на площади около 120 кв. м. На месте работают 25 человек личного состава.

В Новоалтайске два добермана без намордников напали на мужчину, который выгуливал собаку.

Судя по опубликованным в Сети кадрам, доберманов не смогла удержать хозяйка. Они вырвались и побежали к собаке мелкой породы, которую выгуливал пожилой мужчина. Животные опутали ногу пенсионера, после чего тот упал. В результате у пострадавшего сместился тазобедренный протез и лопнула кость. Сейчас он находится в больнице.

Вечером на Барнаул набросилась песчаная буря. После этого пошел дождь, и в небе над краевой столицей зловеще засверкала гроза, "зарычал" гром.

Но погода недолго оставалась такой тревожной. После раскатов грома и порывов ветра в небе появилась двойная радуга. Amic.ru вместе со своими читателями успел запечатлеть эту красоту.

На городском кладбище Новоалтайска состоялись похороны пропавшей 4 марта учительницы музыки Ольги Залит. Проститься с ней пришли десятки людей: родственники, коллеги, ученики и волонтеры, которые участвовали в поисках.