В Новоалтайске похоронили погибшую учительницу музыки Ольгу Залит

Проститься с ней пришли десятки людей

23 апреля 2025, 21:05, ИА Амител

Ольга Залит / Фото: СУ СКР по Алтайскому краю

На городском кладбище Новоалтайска состоялись похороны пропавшей 4 марта учительницы музыки Ольги Залит. Как сообщает "Толк", проститься с ней пришли десятки людей: родственники, коллеги, ученики и волонтеры, которые участвовали в поисках.

"Родители Ольги поблагодарили всех, кто поддержал их в это тяжелое время", – говорится в материале.

Датой смерти на памятном кресте указали день пропажи Ольги.

Напомним, учительницу музыки из Зудилово, пропавшую 4 марта, волонтеры искали полтора месяца. 19 апреля тело женщины обнаружили в Березовке, где ее и видели в последний раз. Причину смерти установят по результатам экспертизы.

4 марта 49-летняя Ольга Залит отменила дистанционный урок и ушла вести занятия в школе, но на работе так и не появилась. Женщина попала на камеры видеонаблюдения в селе Березовка, после чего бесследно исчезла. Ее искали более сотни человек, которые распространили свыше 1,2 тысячи ориентировок и даже подключили к поискам дроны. Алтайский Следком после пропажи женщины возбудил уголовное дело по статье "Убийство".