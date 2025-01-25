Такой день. Подорожавшая картошка и крупный пожар в центре Барнаула

Главное за 25 января

25 января 2025, 23:30, ИА Амител

Фото: Ashleigh Joy Photography / unsplash.com

В Барнауле днем 25 января произошел пожар на улице Никитина у пересечения с Красноармейским. Огонь был локализован на площади около 200 "квадратов". В здании располагалось турагентство и гостевой дом.

Средняя цена за килограмм картофеля в Алтайском крае за год выросла более чем в два раза. Сейчас его средняя стоимость составляет 51 рубль 60 копеек, тогда как ровно 12 месяцев назад то же количество картошки обходилось примерно в 25 рублей.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко поздравили жителей региона с Днем российского студенчества, который отмечали 25 января. Политики пожелали молодежи плодотворной учебы, новых открытий и верных друзей.

В Барнауле начали сносить деревянный дом 1930 года постройки, расположенный на проспекте Красноармейском, 34. Здание пострадало от пожара в 2016 году, после чего было признано аварийным и закрыто баннером.