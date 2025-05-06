Такой день. Подозрительный "курьер" в Бийске и убийство дедушки посреди улицы в Барнауле

О главных событиях Алтайского края за 6 мая

06 мая 2025, 23:59, ИА Амител

Барнаул / Фото: amic.ru, Екатерина Смолихина

В ночь на 6 мая автомобиль загорелся в барнаульском поселке Центральном. На месте происшествия работали два пожарных расчета.

В Барнауле полицейские задержали супругов, подозреваемых в покушении на сбыт наркотиков. Сотрудники ППС во время патрулирования в лесу обратили внимание на молодых людей, которые вели себя подозрительно: постоянно оглядывались и фотографировали на телефон участки местности.

Во время досмотра у молодого человека изъяли 27 свертков, а у его напарницы – шесть. При осмотре местности полицейские нашли еще шесть закладок.

19-летний сын Сергея Шаргунова, бывшего депутата Госдумы от Алтайского края, погиб в ДТП.

Согласно имеющейся на данный момент информации, студента истфака МГУ Ивана Шаргунова сбила машина. Других подробностей происшествия пока нет.

В Бийске жильцы одной из многоэтажек по улице Короленко заметили подозрительного мужчину, который намеревался пройти по всем квартирам. На вопрос о цели визита он начал говорить о товарах, которые якобы хочет предложить людям.

Местные жители отмечают, что на просьбы покинуть дом мужчина ответил отказом и уехал на лифте, чтобы пройтись по подъезду. Вскоре в общедомовом чате стали появляться сообщения о том, что неизвестный стучится во все квартиры.

В Барнауле на улице Новосибирской, в районе дома № 11, молодой парень избил пожилого мужчину.

Как рассказала одна из горожанок, пожилой мужчина сидел в автомобиле. Рядом остановилась машина, в которой находилась молодая пара. Выходя из авто, девушка задела машину пожилого барнаульца, из-за чего завязался конфликт. Тогда молодой человек подбежал и начал избивать мужчину, который, по словам очевидцев, даже не сопротивлялся.

"Дедушка сразу стал задыхаться, а тот, кто бил, уехал. Дедушка постоял сначала, а потом упал. Приехала реанимация, стояли час откачивали – не откачали, об этом врачи сказали", – рассказала женщина.