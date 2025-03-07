Такой день. Похороны главы Завьяловского района и подорожание проезда в Барнауле
Главное за 7 марта
07 марта 2025, 23:35, ИА Амител
В Барнауле на маршрутах общественного транспорта, работающих по нерегулируемым тарифам, вырастет стоимость проезда. Причем на некоторых сразу на 10 рублей.
Убитого главу Завьяловского района Николая Онищенко похоронили в селе Гилев-Лог. На церемонию прощания в Завьялово приходили сотни человек, в том числе губернатор Алтайского края Виктор Томенко.
В Барнауле на улице Воровского произошло ДТП с участием пяти автомобилей по вине водителя, который не выдержал безопасную дистанцию. Травмы получили два человека.
В Барнауле сотрудники ГАИ и общественники поздравили женщин с наступающим 8 Марта. Автоинспекторы провели акцию "Цветы для автоледи" – вручали дамам тюльпаны, подарки и открытки.
Здание бытового обслуживания планируют построить в Барнауле по адресу улица Солнечная Поляна, 24в. Сейчас участок, где возведут объект, пустует, а рядом расположено несколько магазинов и пивной бар.
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