Такой день. Похороны главы Завьяловского района и подорожание проезда в Барнауле

Главное за 7 марта

07 марта 2025, 23:35, ИА Амител

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Барнауле на маршрутах общественного транспорта, работающих по нерегулируемым тарифам, вырастет стоимость проезда. Причем на некоторых сразу на 10 рублей.

Убитого главу Завьяловского района Николая Онищенко похоронили в селе Гилев-Лог. На церемонию прощания в Завьялово приходили сотни человек, в том числе губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

В Барнауле на улице Воровского произошло ДТП с участием пяти автомобилей по вине водителя, который не выдержал безопасную дистанцию. Травмы получили два человека.

В Барнауле сотрудники ГАИ и общественники поздравили женщин с наступающим 8 Марта. Автоинспекторы провели акцию "Цветы для автоледи" – вручали дамам тюльпаны, подарки и открытки.

Здание бытового обслуживания планируют построить в Барнауле по адресу улица Солнечная Поляна, 24в. Сейчас участок, где возведут объект, пустует, а рядом расположено несколько магазинов и пивной бар.