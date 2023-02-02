Такой день. Поимка барнаульского вандала и грядущий "кадровый переворот" в мэрии

О главных событиях Алтайского края за 2 февраля

02 февраля 2023, 23:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Правоохранители задержали молодого человека, подозреваемого в порче стендов на Аллее памяти воинам-десантникам. Как рассказали в Следкоме, ночью 30 января трое парней в возрасте 21 и 22 лет возвращались пьяными из бара и один из ребят решил побить руками и ногами таблички.

Позднее Следком опубликовал видеозапись с проверкой его показаний. Молодой человек рассказал, что подошёл к мемориальному объекту размахивая ногами, после чего ударил кулаком в табличку. К своему поступку он относится осудительно.

В мэрии Барнаула произойдут кадровые перестановки с курсом на омоложение, которые коснутся первых лиц администрации. Предположительно, в конце февраля свои посты покинут первый замглавы Барнаула Анатолий Воронков и замглавы по городскому хозяйству Сергей Пашковский.

Мать семилетнего Кирилла, умершего в Волчихинской ЦРБ, рассказала, что предшествовало трагедии и как медики пытались спасти мальчика. Как уточнила мать ребёнка Оксана, горло у сына начало болеть утром 27 января. До обеда температура повысилась до 38 градусов, при помощи жаропонижающего сбили до 37. После этого семья поехала к педиатру в Волчихинскую ЦРБ. Доктор сказала, что горло красное, гланды воспалённые и увеличенные и выписала лекарства для "стандартного лечения".