Такой день. Полыхающий трамвай и укушенный в огороде гадюкой сельчанин

О главных событиях на Алтае за 12 июня

12 июня 2026, 23:38, ИА Амител

Такой день. Барнаул / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Бийске 59-летняя местная жительница стала жертвой многоэтапной схемы телефонных мошенников. Под влиянием аферистов женщина продала свой автомобиль и перевела часть полученных денег на так называемый безопасный счет. Все началось со звонка в одном из мессенджеров. Неизвестная представилась сотрудницей компании по установке домофонов и попросила продиктовать код из СМС-сообщения. Ничего не подозревая, бийчанка выполнила просьбу, после чего разговор неожиданно прервался.

В Рубцовске сильный ветер и дождь привели к падению деревьев и затруднили движение транспорта на нескольких улицах города. По словам очевидцев, поваленные деревья перекрыли проезжую часть на улице Комсомольской в районе железнодорожного вокзала, а также на проспекте Коммунистическом. Кроме того, на улице Комсомольской упавшие деревья повредили два припаркованных автомобиля.

Ночью 12 июня в Барнауле произошло происшествие с трамваем, в результате которого были повреждены контактные провода. Очевидцы сняли случившееся на видео. По словам горожан, были заметны яркие вспышки, искры и открытое горение. Судя по опубликованной записи, возгорание возникло после повреждения элементов контактной сети.

Житель Павловского района оказался в больнице после укуса гадюки, полученного во время работы на собственном огороде. Как сообщает "КП-Барнаул", мужчине своевременно оказали медицинскую помощь, благодаря чему удалось избежать тяжелых последствий. По словам знакомых пострадавшего, после укуса у него сильно изменился цвет конечности.

В Барнауле волонтеры спасли 18-летнего кота, которого, по словам очевидцев, выбросили с шестого этажа жилого дома. Инцидент произошел 5 июня в доме № 231 на Павловском тракте. Как утверждают свидетели, женщина выбросила питомца из окна многоэтажки. После падения животное оказалось в кустах и долгое время находилось в состоянии сильного стресса, не подпуская к себе людей.

В Республике Алтай врачи борются за жизнь молодого человека, у которого после укуса клеща развилась тяжелая форма болезни Лайма. В настоящее время пациент находится в отделении реанимации республиканской больницы. Как сообщили в социальных сетях медучреждения, молодой человек поступил в больницу уже в тяжелом состоянии. Медики диагностировали у него иксодовый клещевой боррелиоз — инфекционное заболевание, более известное как болезнь Лайма.

12 июня прошел XIV Всероссийский фестиваль традиционной культуры "День России на Бирюзовой Катуни". В течение всего дня гостей праздника ждали выступления творческих коллективов, знакомство с культурой народов России, ярмарка мастеров и большой вечерний концерт. Фестиваль, который уже стал одной из визитных карточек праздничных мероприятий ко Дню России в Алтайском крае, в этом году объединил участников из разных уголков страны и ближнего зарубежья.