Такой день. Последний звонок и огромный пожар рядом с Алтайским краем

О главных событиях региона за 23 мая

23 мая 2023, 23:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Последние звонки прошли в Барнауле во вторник, 23 мая. Традиционно выпускники в строгих костюмах и выпускницы в белых фартуках слушали напутственные речи, танцевали вальсы, дарили цветы и, конечно, ручьями лили слёзы. Amic.ru в этот день побывал в школе № 50, лицее № 122 и гимназии № 22 Барнаула и поговорил с выпускниками о том, каково им покидать школу и идти во взрослую жизнь.

Барнаульский суд пока так и не смог до конца выяснить, чем обвиняемый Дмитрий Лопатин наносил удары во время драки на Старом базаре летом 2020 года. По версии самого Лопатина, это трость, а по мнению пострадавшего Михаила Старцева – бита. Лопатина обвиняют в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. По данным следствия, мужчина напал на приехавших в кафе Михаила Старцева и двух девушек. Драка попала на видео, и Лопатина в соцсетях стали называть "инвалидом", так как предмет в его руках был очень похож на трость. Сам Старцев, пострадавший от рук Лопатина, приговорён к шести годам за смерть ещё одного участника той драки – Павла Рохлова. Подробности нового заседания, прошедшего 23 мая, в материале amic.ru.

Вечером 22 мая в Локтевском районе, в нескольких километрах от села Новенькое, загорелась сухая трава. Сейчас угрозы населённым пунктам нет, эвакуация жителей не требуется.

Одновременно с этим на территории Казахстана бушует природный пожар. Сообщалось, что его тушат в государственном природном резервате "Семей орманы" в Абайской области.