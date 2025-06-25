Такой день. Последняя перед каникулами сессия АКЗС и суд над экс-депутатом Матасовым

Главное за 25 июня

25 июня 2025, 23:59, ИА Амител

Звездное небо / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В столице Алтайского края задержали несовершеннолетнего мотоциклиста, который пытался скрыться от полиции. 15-летний парень игнорировал требование правоохранителей об остановке. Как выяснилось, водительских прав у него не было, а байк он взял у родителей без спроса.

В Барнауле прошла очередная сессия Алтайского краевого Законодательного собрания. Депутаты обсудили несколько насущных вопросов перед тем, как уйти на летние каникулы: например, изменения в бюджет региона, которые позволят дополнительно выделить 6 миллиардов рублей.

Также парламентарии поддержали инициативу по квотированию рабочих мест для ветеранов боевых действий и новые меры для развития молочного и мясного скотоводства.

Также на сессии стало известно, что депутат АКЗС, глава фракции "Коммунисты России" Сергей Матасов написал заявление о добровольном сложении полномочий. Предположительно, такое решение продиктовано тем, что в отношении него возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Кроме того, по уголовному делу Матасова состоялось первое судебное заседание. Его обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере"). Следствие считает, что он устроил своих маму и дядю на должности помощников депутата АКЗС, однако фактически они своих обязанностей не выполняли и переводили деньги народному избраннику.

На заседании гособвинитель зачитала обвинение по делу, а экс-депутат краевого Заксобрания полностью признал свою вину.

Счетная палата установила, что в Алтайском крае за 2024 год совершено более 12 млрд рублей финансовых нарушений и неэффективного расходования бюджетных средств. Это почти на 4 млрд больше, чем годом ранее. Такой информацией на сессии регионального парламента поделился председатель контрольного органа Виктор Миненок.

В этой сумме две составляющие: 11,4 млрд – финансовые нарушения и 655,5 млн – неэффективное использование бюджетных средств.

Индустриальный районный суд поставил точку в громком уголовном деле, связанным со строительством физкультурно-оздоровительного комплекса на улице Сиреневой, 42. Троих фигурантов дела — Евгения Якунина, Ивана Куца и Артура Манасяна — приговорили к условным срокам за некачественные работы по укладке асфальта во время возведения спортивного объекта.

Куца и Якунина приговорили к четырем годам лишения свободы условно и штрафу по 500 тысяч рублей. Манасяну "дали" 3,5 года условно, также он должен заплатить дополнительно штраф в размере 400 тысяч рублей. Все трое с решением судьи были согласны.

В Алтайском крае возбудили уголовное дело факту смерти ребенка от удара током в Алейском районе.

21 июня в селе Урюпино десятилетний мальчик во время прогулки получил удар током от поврежденного провода, свисающего с линии электропередач. По данным СК, трагедия произошла на территории заброшенного участка.