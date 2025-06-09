Такой день. Последствия непогоды в Барнауле и отставка правительства в Республике Алтай

Главное за 9 июня

09 июня 2025, 23:59, ИА Амител

Алый закат в Барнауле / Фото: amic.ru

В Алейске ночью в результате подмыва фундамента при проведении ремонтных работ произошло частичное обрушение угловой части многоквартирного жилого дома № 156 по улице Сердюка.

В Барнауле в результате сильного ливня зарегистрировали более 120 происшествий различного характера в четырех поселках и на трех улицах, в семи случаях – отключение электроэнергии.

Глава Республики Алтай Андрей Турчак отправил региональное правительство в отставку.

"С сегодняшнего дня весь кабинет министров работает в статусе исполняющих обязанности", – сообщил Турчак.

Согласно новым положениям Конституции Республики Алтай, председатель правительства, а также его заместители и все министры будут проходить обязательное согласование с депутатами Государственного собрания.

На проспекте Ленина в Барнауле трамвай сошел с рельсов и перекрыл движение в обе стороны.

Авария произошла на пересечении проспекта Ленина с улицей Северо-Западной. Судя по кадрам, вагон развернулся по диагонали и создал заторовую ситуацию как для трамваев, так и для автомобилей.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту противоправных действий в отношении участника спецоперации и его супруги в Алтайском крае.

"В средствах массовой информации сообщается, что в городе Горняке двое подростков избили участника СВО и его супругу. Отмечается, что несовершеннолетние беспричинно напали на мужчину. Когда супруга ветерана попыталась остановить подростков, ей также были причинены телесные повреждения", – сообщили в ведомстве.