В Алейске частично обрушился жилой дом из-за подмыва фундамента
Причины случившегося устанавливаются
09 июня 2025, 11:35, ИА Амител
В Алейске в понедельник ночью, 9 июня, в результате подмыва фундамента при проведении ремонтных работ произошло частичное обрушение угловой части многоквартирного жилого дома № 156 по улице Сердюка, сообщает алтайское МЧС.
"Погибших и пострадавших вследствие обрушения нет, угрозы дальнейшего обрушения нет. Обрушение произошло на уровне нежилых помещений обоих этажей. Дом разрушен частично. Причины случившегося устанавливаются", – говорится в сообщении.
Власти города переселяют жильцов пострадавшего дома в пункты временного размещения.
Напомним, в Барнауле в результате сильного ливня зарегистрировали более 120 происшествий различного характера.
11:45:55 09-06-2025
"Причины случившегося устанавливаются" - ещё комиссию соберите и полгода причины выясняйте. Трудно по фото догадаться, что дом ветхий и своё отжил.
08:07:33 10-06-2025
"в результате подмыва фундамента при проведении ремонтных работ произошло частичное обрушение угловой части многоквартирного жилого дома".
11:54:21 09-06-2025
Все ответственные лица, мягко выражаясь - морды, должны быть наказаны по закону и восстановить дом за счет средств из своих карманов, иначе беспредел нас погубит.
12:10:50 09-06-2025
Судя по фото, он просто от старости. Ветром наверное хорошо дунуло и пипец.
13:40:44 09-06-2025
Гость (12:10:50 09-06-2025) Судя по фото, он просто от старости. Ветром наверное хорошо ... даже с коптера видно что это не здание администрции
12:45:21 09-06-2025
Нормальный дом. Постоит еще.
Это же не красивая конфетка на пр-те Ленина с 48% износа, который срочно сносить надо (мешает застройке).
14:41:38 09-06-2025
другая то половина стоит. Можно укоротить дом на 1 на пролет, мал мала залатать и ещещ 100 лет стоять будет
11:56:26 10-06-2025
Какая неожиданность.