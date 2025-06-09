НОВОСТИПроисшествия

В Алейске частично обрушился жилой дом из-за подмыва фундамента

Причины случившегося устанавливаются

09 июня 2025, 11:35, ИА Амител

Обрушение дома в Алейске / Фото: 22.mchs.gov.ru

В Алейске в понедельник ночью, 9 июня, в результате подмыва фундамента при проведении ремонтных работ произошло частичное обрушение угловой части многоквартирного жилого дома № 156 по улице Сердюка, сообщает алтайское МЧС.

"Погибших и пострадавших вследствие обрушения нет, угрозы дальнейшего обрушения нет. Обрушение произошло на уровне нежилых помещений обоих этажей. Дом разрушен частично. Причины случившегося устанавливаются", – говорится в сообщении.

Власти города переселяют жильцов пострадавшего дома в пункты временного размещения.

Напомним, в Барнауле в результате сильного ливня зарегистрировали более 120 происшествий различного характера.

Ливень в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

На Барнаул уже вылилась месячная норма осадков. Когда закончится ливень и вернется жара

Синоптик рассказала, когда прекратятся осадки и начнется потепление
НОВОСТИОбщество
Алейск

Комментарии 8

Avatar Picture
-

11:45:55 09-06-2025

"Причины случившегося устанавливаются" - ещё комиссию соберите и полгода причины выясняйте. Трудно по фото догадаться, что дом ветхий и своё отжил.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:07:33 10-06-2025

"в результате подмыва фундамента при проведении ремонтных работ произошло частичное обрушение угловой части многоквартирного жилого дома".

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:54:21 09-06-2025

Все ответственные лица, мягко выражаясь - морды, должны быть наказаны по закону и восстановить дом за счет средств из своих карманов, иначе беспредел нас погубит.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:10:50 09-06-2025

Судя по фото, он просто от старости. Ветром наверное хорошо дунуло и пипец.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

13:40:44 09-06-2025

Гость (12:10:50 09-06-2025) Судя по фото, он просто от старости. Ветром наверное хорошо ... даже с коптера видно что это не здание администрции

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:45:21 09-06-2025

Нормальный дом. Постоит еще.
Это же не красивая конфетка на пр-те Ленина с 48% износа, который срочно сносить надо (мешает застройке).

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:41:38 09-06-2025

другая то половина стоит. Можно укоротить дом на 1 на пролет, мал мала залатать и ещещ 100 лет стоять будет

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:56:26 10-06-2025

Какая неожиданность.

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров