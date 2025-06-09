В Алейске частично обрушился жилой дом из-за подмыва фундамента

Причины случившегося устанавливаются

09 июня 2025, 11:35, ИА Амител

Обрушение дома в Алейске / Фото: 22.mchs.gov.ru

В Алейске в понедельник ночью, 9 июня, в результате подмыва фундамента при проведении ремонтных работ произошло частичное обрушение угловой части многоквартирного жилого дома № 156 по улице Сердюка, сообщает алтайское МЧС.

"Погибших и пострадавших вследствие обрушения нет, угрозы дальнейшего обрушения нет. Обрушение произошло на уровне нежилых помещений обоих этажей. Дом разрушен частично. Причины случившегося устанавливаются", – говорится в сообщении.

Власти города переселяют жильцов пострадавшего дома в пункты временного размещения.

Напомним, в Барнауле в результате сильного ливня зарегистрировали более 120 происшествий различного характера.