Такой день. Повышение цен на проезд и максимальный рост "коммуналки"
Главные новости в Алтайском крае 21 декабря
21 декабря 2023, 23:40, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал указ "О предельных (максимальных) индексах изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях".
Согласно указу, максимально возможный рост тарифов ЖКХ для абсолютно всех муниципалитетов края с 1 июля 2024 года составит 14,2%.
Однако это не значит, что в каждом населенном пункте региона "коммуналка" подорожает именно на 14,2%: власти на местах самостоятельно принимают решение о возможном росте. Например, где-то в итоге подорожание может составить 10,6%, а где-то – 14,2%.
В Алтайском крае с начала 2023 года при пожарах погибли 157 человек. Среди погибших 15 несовершеннолетних. Отмечается, что чаще всего происшествия происходят в частных домах и квартирах. При этом профилактические рейды не оказывают должного влияния, потому что люди и сами должны следить за безопасностью.
Власти Барнаула и перевозчики совместно рассмотрели вопрос повышения стоимости проезда в общественном транспорте.
Перевозчики заявили, что за год на 30-35% выросли цены на запчасти, шины подорожали на 20-40%, дизельное топливо – на 35%. В итоге увеличились затраты на обслуживание транспорта и поддержание его в надлежащем состоянии.
Кроме того, подчеркнули перевозчики, снижается возможность обновления автопарка и значительно затрудняется решение вопроса по увеличению зарплаты сотрудникам.
00:26:06 22-12-2023
Циничная лицемерная за счет народа стабильность Путина для чуждых нам и стране асоциальных миллиардеров и олигархов адептов мирового капитала.
07:47:13 22-12-2023
Вот эти всевозможные повышения цен на все и обманы в обещаниях реально повышает не "любовь" к властям .Очень не хочется революций а просто жить нормально.
08:05:09 22-12-2023
это что,перевозчики подвергают правдивости заявления власти и президента что уровень инфляции в стране 7,5% и где тогда наши следственные органы, которые обязаны обличить их в распространение фейковой информации,дать титул инагента и запретить заниматься всякой коммерческой деятельностью в стране
09:00:05 22-12-2023
Власти края лучше ничего не выдумывайте - вы выбраны защитить народ а не делать ущерб ему.Вы не бедные - ну оставьте в покое людей , вы просто провоцируете .Не надо.
09:01:43 22-12-2023
Так соль в том, что различные комитеты всю эту шляпу от перевозчиков принимают и начинают "думать". А должны сразу материалы передавать в следственные органы для полной проверки бизнеса, т.к. демонстрируют нам темпы инфляции под 20-40%. Значит раскачивают лодку. К ногтю таких перевозчиков.