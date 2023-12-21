Такой день. Повышение цен на проезд и максимальный рост "коммуналки"

Главные новости в Алтайском крае 21 декабря

21 декабря 2023, 23:40, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал указ "О предельных (максимальных) индексах изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях".

Согласно указу, максимально возможный рост тарифов ЖКХ для абсолютно всех муниципалитетов края с 1 июля 2024 года составит 14,2%.

Однако это не значит, что в каждом населенном пункте региона "коммуналка" подорожает именно на 14,2%: власти на местах самостоятельно принимают решение о возможном росте. Например, где-то в итоге подорожание может составить 10,6%, а где-то – 14,2%.

В Алтайском крае с начала 2023 года при пожарах погибли 157 человек. Среди погибших 15 несовершеннолетних. Отмечается, что чаще всего происшествия происходят в частных домах и квартирах. При этом профилактические рейды не оказывают должного влияния, потому что люди и сами должны следить за безопасностью.

Власти Барнаула и перевозчики совместно рассмотрели вопрос повышения стоимости проезда в общественном транспорте.

Перевозчики заявили, что за год на 30-35% выросли цены на запчасти, шины подорожали на 20-40%, дизельное топливо – на 35%. В итоге увеличились затраты на обслуживание транспорта и поддержание его в надлежащем состоянии.

Кроме того, подчеркнули перевозчики, снижается возможность обновления автопарка и значительно затрудняется решение вопроса по увеличению зарплаты сотрудникам.