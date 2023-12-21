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Томенко подписал указ о максимальном росте "коммуналки" до 14,2% в Алтайском крае

Однако это не значит, что в каждом населенном пункте региона "коммуналка" подорожает именно на 14,2%

21 декабря 2023, 11:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал указ "О предельных (максимальных) индексах изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях". Документ опубликован на сайте правительства.

Согласно указу, максимально возможный рост тарифов ЖКХ для абсолютно всех муниципалитетов края с 1 июля 2024 года составит 14,2%.

Однако это не значит, что в каждом населенном пункте региона коммуналка подорожает именно на 14,2%: власти на местах самостоятельно принимают решение о возможном росте. Например, где-то в итоге подорожание может составить 10,6%, а где-то – 14,2%.

Напомним, в ноябре правительство РФ утвердило индексы изменения размера платы за ЖКУ для всех регионов. В Алтайском крае средний рост тарифов должен составить 9,3%, плюс к этому предельно допустимое отклонение в размере 4,9%. Из этого и получается сумма в 14,2%.

Фото: sgd22.ru

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НОВОСТИАлтай
Виктор Томенко Алтайский край тарифы

Комментарии 54

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Гость

11:03:55 21-12-2023

за-ши-би-сь

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сан саныч

11:11:03 21-12-2023

Радость то какая!!!

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Гость

11:15:44 21-12-2023

Всем подняли пенсии и з\п на 15%

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Гость

11:38:10 21-12-2023

Гость (11:15:44 21-12-2023) Всем подняли пенсии и з\п на 15%... мне лично подняли всего на 10% в этом году

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Гость

16:56:59 21-12-2023

Гость (11:38:10 21-12-2023) мне лично подняли всего на 10% в этом году... а мне на 5,5%...

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Гость

19:37:51 21-12-2023

Гость (11:38:10 21-12-2023) мне лично подняли всего на 10% в этом году... А мне снизили(

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Гость

12:00:36 21-12-2023

Гость (11:15:44 21-12-2023) Всем подняли пенсии и з\п на 15%... про какое повышение речь??? уж тем более на 15%???

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Гость

11:24:51 21-12-2023

Подарок от Деда Мороза.

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Гость

11:26:34 21-12-2023

Ну вот пусть и пенсии повышает на эти %

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Гость

11:27:47 21-12-2023

Народ просит гуманности к себе, с учетом дорогой жизни и мизерных бюджетных зар плат!

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Гость.

11:59:12 21-12-2023

Гость (11:27:47 21-12-2023) Народ просит гуманности к себе, с учетом дорогой жизни и ми... Гуманность и капитализм несовместимы.Капитализм- система для избранных,задача которых набить свои карманы за счет других. Основной принцип толстосумов по отношению к работающим на них людям : " Давай, сначала ты меня повозишь, а потом я на тебе покатаюсь!"

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Гость

01:55:20 22-12-2023

Гость. (11:59:12 21-12-2023) Гуманность и капитализм несовместимы.Капитализм- система для... Капитализм по своей сути подобен коммунизму , из законности не выкрутиться , надо соблюдать , то же самое и оказывается относительно толкования слова Государство которое нельзя извращать иначе Государство перестанет существовать . Потом будут вспоминать весь этот капитализм в России взглядом как недоразвитость .

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Элен без ребят

11:33:32 21-12-2023

14,2? а почему не 40? простые люди скоро коммуналку вообще перестанут платить

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Афиноген

11:35:02 21-12-2023

С каждым днём всё "радостнее" жить...

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Гость

11:36:06 21-12-2023

три. четыре..... И мы счастливы!

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Гость

11:50:43 21-12-2023

Недаром было сказано: "Люди - новая нефть". Вот её и сосут, превратив ЖКХ в систему высокодоходных домов "лучших людей", когда управдомы меньше миллиона в месяц уже не имеют, а нанявшие их "лучшие люди" кратно увеличивают свои многомиллионные "капиталы" за год.

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Гена

12:02:11 21-12-2023

С Новым годом дорогие друзья!!!

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Гость

12:02:12 21-12-2023

Безумие!!!!!!!!!! Беспредел!

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Гость

12:04:51 21-12-2023

9,3% слабо, да? когда же все там нажретесь наверху?

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Гость

12:10:38 21-12-2023

все ж за томенко и за путина. ну чо вы тогда?

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Гость

12:10:50 21-12-2023

А кандидат в президенты знает?

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гость

14:05:16 21-12-2023

Гость (12:10:50 21-12-2023) А кандидат в президенты знает?... нет,только старый президент только в курсе,до нового еще не доводили,сюрприз хотят сделать

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Гость

12:13:02 21-12-2023

Доходит до народа, наконец-то!? про Капитализм...!

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Гость

12:15:16 21-12-2023

Почему всегда максимальная планка? Когда нажрётесь?

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Гость

12:37:49 21-12-2023

Гость (12:15:16 21-12-2023) Почему всегда максимальная планка? Когда нажрётесь?... Ответ очень простой - капитализм, СССР закрыли..

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Внимательный из

12:23:39 21-12-2023

Возмущение народа понятно и справедливо. Непонятно, почему народ голосует за эту власть...

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Гость

12:39:24 21-12-2023

[Внимательный из (12:23:39 21-12-2023) Возмущение народа понятно и справедливо. Непонятно, почему н... ] да ни кто за неё не голосует!!! создаётся общественное мнение, что большинство за них... а на выборах компьютер рисует по всем регионам тот процент который нужен!.. и главное что бы было всё неодинаково, но в сумме по стране выдало нужный процент! в этом только они и поднаторели!!! в этом и поднимать тарифы!.. Болотная в 11 году показала, что будет когда власти нарисовали а народ не поверил... думаете что-то будет по другому? тем более что власть накачала себе мышцы в виде силовых и специальных служб... нас варят, как лягушку, медленно... тут должно произойти что-то другое...? из ряда вон...

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Гость

12:39:33 21-12-2023

Внимательный из (12:23:39 21-12-2023) Возмущение народа понятно и справедливо. Непонятно, почему н... А с чего вы взяли, что это народ голосует? Вспомните хотя бы нынешнюю выборную компанию - и не задавайте глупых вопросов.

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Гость

13:27:06 21-12-2023

Гость (12:39:33 21-12-2023) А с чего вы взяли, что это народ голосует? Вспомните хотя бы... Это точно - по менеджерам отчеты слали, кто когда сходил - б......о бюджетное ......бежало бегом, не спотыкалось

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Гость

14:00:29 21-12-2023

Гость (13:27:06 21-12-2023) Это точно - по менеджерам отчеты слали, кто когда сходил - б... б...о бюджетное - это ты про чинушек всех мастей и должностей?

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Гость

15:44:53 21-12-2023

Внимательный из (12:23:39 21-12-2023) Возмущение народа понятно и справедливо. Непонятно, почему н... И ты веришь, народ голосует?

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Элен без ребят

07:02:34 22-12-2023

Внимательный из (12:23:39 21-12-2023) Возмущение народа понятно и справедливо. Непонятно, почему н... посмотрите процент голосующих и сделайте правильный вывод.

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Арифметик

12:24:38 21-12-2023

Если максимум 14,2%, а средняя 9,3%- значит есть где-то "рай" с 4,4% !!!!!! Укажите мне место!!!!

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Гость

12:48:36 21-12-2023

Арифметик (12:24:38 21-12-2023) Если максимум 14,2%, а средняя 9,3%- значит есть где-то "рай... Хакасия -4%. Чукотка-4,9

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Арифметик

14:08:26 21-12-2023

Гость (12:48:36 21-12-2023) Хакасия -4%. Чукотка-4,9... Вы мне Хакасию не предлагайте- средняя по краю была озвучена.Вот и вопрос: где в крае рай!?

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Андрей

12:26:18 21-12-2023

У меня вопрос к Томенко. Согласно постановлению Правительства РФ № 2053, гласит. «заморозка» роста платежей за коммунальные услуги более чем на 1,5 года. Следующее повышение платы за коммунальные услуги возможно не ранее 1 июля 2024 года. Сейчас у нас 2023 год. На каком основании?

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Гость

12:29:55 21-12-2023

Андрей (12:26:18 21-12-2023) У меня вопрос к Томенко. Согласно постановлению Правительств... а к себе у вас вопросов нет? к тому факту, что вы читаете только заголовок, а в текст не заглядываете? большое количество букв вас пугает? читайте и не задавайте глупых вопросов. "максимально возможный рост тарифов ЖКХ для абсолютно всех муниципалитетов края с 1 июля 2024 года составит 14,2%."

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Гость

12:30:38 21-12-2023

Андрей (12:26:18 21-12-2023) У меня вопрос к Томенко. Согласно постановлению Правительств... Согласно указу, максимально возможный рост тарифов ЖКХ для абсолютно всех муниципалитетов края с 1 июля 2024 года составит 14,2%.

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Гость

12:31:20 21-12-2023

Однако, однако...

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Гость

12:34:14 21-12-2023

Для сведения - В Москве - 11 % , в Московской области - 10,7%, в Санкт -Петербурге - 9,8!!! Мы, что , такие богатые???

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Гость

12:40:00 21-12-2023

мы не москва! мы лучше...

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Гость

12:50:04 21-12-2023

С 1961 по 1993 годы тарифы на ЖКХ почему то не менялись.

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Гость

13:07:11 21-12-2023

В то время, когда наша страна противостоит неонацизму в руках коллективного запада. Мне кажется неуместным жаловаться на такие мелочи. Мы должны сплотиться, да и уже сплотились говорят

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Гость

13:17:53 21-12-2023

Выборы прошли и теперь совсем в городе настал геноцид в прямом смысле слова.Первое - ну пенсионеров уже ниже плинтуса опустили это опять обман с пожилыми людьми и видимо для некоторых " голод". Второе - так и нет обещаных новых автобусов и трамваев. Третье- медицина у нас провалена. Четвертое - у нас прожиточный минимум не хватит даже похоронить (простите по человеческий человека) И т.д. Пружину полностью зажали...

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Гость

14:14:05 21-12-2023

Гость (13:17:53 21-12-2023) Выборы прошли и теперь совсем в городе настал геноцид в прям... пружина давно сломана.

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Гость

14:42:23 21-12-2023

Гость (13:17:53 21-12-2023) Выборы прошли и теперь совсем в городе настал геноцид в прям... Только что новый автобус видел на Ленина, маршрут 55 ехал. А ты скули дальше .....

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Гость

13:34:12 21-12-2023

Однажды пришли к Евгению Максимовичу Примакову (председатель правительства РФ, с 1998 г.) три олигарха. От Газпрома Вяхерев, от РАО ЕЭС Чубайс, от МПС Аксёненко. И сказали: - Мы в доску патриоты..! Но! После дефолта 98 года…! девальвация рубля, всё такое…! Полный кошмар! Нужно поднимать тарифы в полтора раза!? Примаков ответил: - Вы настоящие патриоты, я вас знаю… Понимаю что вы очень экономно назвали эту сумму… Понимаете? Мы же можем только один раз повысить тарифы!? Второй раз нам не простят…! Откуда вы знаете, может не в полтора раза, а может на 52%, а может на 53% нужно поднимать…? А у вас будут проблемы!? У вас будут разрушаться базовые в стране отрасли…? Давайте так - за месяц проведём тщательный аудит в ваших отраслях!? И потом, насколько надо, настолько и повысим тарифы!.. Три олигарха вышли в приёмную. Посмотрели друг на друга. Молча развернулись и пошли обратно в кабинет к Примакову… И Чубайс сказал: - Евгений Максимович, Вы правы! Мы патриоты… Мы изыскали внутренние резервы, не надо проводить аудит. Мы не будем повышать тарифы… После этого тарифы не повышались до 2002 года…

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Гость

14:50:54 21-12-2023

Любо-дорого читать, как у либерастни подгорает. То курица, то яйца, теперь тарифы ЖКХ будут в комментариях к каждой новости о зп, ценах или политику)) смешные вы

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гость

21:18:00 21-12-2023

Гость (14:50:54 21-12-2023) Любо-дорого читать, как у либерастни подгорает. То курица, т... а вы

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Гость

16:30:09 21-12-2023

Просто факты: АО "Барнаульская Генерация", выручка за 2021 год 13,4 млрд.руб., чистая прибыль 1,3 млрд.руб. в 2022 году выручка 23 млрд.руб., чистая прибыль 2,5 млрд.руб. Богатеют ребята. ЖКХ ОПГ в АК мощное, а люди безропотные.

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Олег

21:32:26 21-12-2023

Лох должен платить или стать борцом ;)

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Гость

01:11:45 22-12-2023

Не могу понять инфляция у нас 7,5% , как сказал президент или 14% как считает губернатор. А как же правило озвученное Путиным, что рост коммуналки не должен превышать инфляцию? И чем , интересно, закончилось расследование о резком увеличении тарифов на тепло прошлой осенью и зимой, "якобы на 9%"? Не часто ли тарифы повышаются? Т.е в сумме получается 23% Однако....

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Гость

14:23:29 22-12-2023

Ладно, повозмущались и буде. Сами выбирали руководство, за вилы никто не взялся, так попукали в диван. Значится всех все устраивает.

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Гость

14:32:44 22-12-2023

Есть феодализм, социализм, капитализм..... Скажите, а в какой системе живем мы в России? Не кидайте в меня тапочки, просто ответьте.

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