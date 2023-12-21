Томенко подписал указ о максимальном росте "коммуналки" до 14,2% в Алтайском крае

Однако это не значит, что в каждом населенном пункте региона "коммуналка" подорожает именно на 14,2%

21 декабря 2023, 11:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал указ "О предельных (максимальных) индексах изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях". Документ опубликован на сайте правительства.

Согласно указу, максимально возможный рост тарифов ЖКХ для абсолютно всех муниципалитетов края с 1 июля 2024 года составит 14,2%.

Однако это не значит, что в каждом населенном пункте региона коммуналка подорожает именно на 14,2%: власти на местах самостоятельно принимают решение о возможном росте. Например, где-то в итоге подорожание может составить 10,6%, а где-то – 14,2%.

Напомним, в ноябре правительство РФ утвердило индексы изменения размера платы за ЖКУ для всех регионов. В Алтайском крае средний рост тарифов должен составить 9,3%, плюс к этому предельно допустимое отклонение в размере 4,9%. Из этого и получается сумма в 14,2%.