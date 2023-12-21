Томенко подписал указ о максимальном росте "коммуналки" до 14,2% в Алтайском крае
Однако это не значит, что в каждом населенном пункте региона "коммуналка" подорожает именно на 14,2%
21 декабря 2023, 11:00, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал указ "О предельных (максимальных) индексах изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях". Документ опубликован на сайте правительства.
Согласно указу, максимально возможный рост тарифов ЖКХ для абсолютно всех муниципалитетов края с 1 июля 2024 года составит 14,2%.
Однако это не значит, что в каждом населенном пункте региона коммуналка подорожает именно на 14,2%: власти на местах самостоятельно принимают решение о возможном росте. Например, где-то в итоге подорожание может составить 10,6%, а где-то – 14,2%.
Напомним, в ноябре правительство РФ утвердило индексы изменения размера платы за ЖКУ для всех регионов. В Алтайском крае средний рост тарифов должен составить 9,3%, плюс к этому предельно допустимое отклонение в размере 4,9%. Из этого и получается сумма в 14,2%.
11:03:55 21-12-2023
за-ши-би-сь
11:11:03 21-12-2023
Радость то какая!!!
11:15:44 21-12-2023
Всем подняли пенсии и з\п на 15%
11:38:10 21-12-2023
Гость (11:15:44 21-12-2023) Всем подняли пенсии и з\п на 15%... мне лично подняли всего на 10% в этом году
16:56:59 21-12-2023
Гость (11:38:10 21-12-2023) мне лично подняли всего на 10% в этом году... а мне на 5,5%...
19:37:51 21-12-2023
Гость (11:38:10 21-12-2023) мне лично подняли всего на 10% в этом году... А мне снизили(
12:00:36 21-12-2023
Гость (11:15:44 21-12-2023) Всем подняли пенсии и з\п на 15%... про какое повышение речь??? уж тем более на 15%???
11:24:51 21-12-2023
Подарок от Деда Мороза.
11:26:34 21-12-2023
Ну вот пусть и пенсии повышает на эти %
11:27:47 21-12-2023
Народ просит гуманности к себе, с учетом дорогой жизни и мизерных бюджетных зар плат!
11:59:12 21-12-2023
Гость (11:27:47 21-12-2023) Народ просит гуманности к себе, с учетом дорогой жизни и ми... Гуманность и капитализм несовместимы.Капитализм- система для избранных,задача которых набить свои карманы за счет других. Основной принцип толстосумов по отношению к работающим на них людям : " Давай, сначала ты меня повозишь, а потом я на тебе покатаюсь!"
01:55:20 22-12-2023
Гость. (11:59:12 21-12-2023) Гуманность и капитализм несовместимы.Капитализм- система для... Капитализм по своей сути подобен коммунизму , из законности не выкрутиться , надо соблюдать , то же самое и оказывается относительно толкования слова Государство которое нельзя извращать иначе Государство перестанет существовать . Потом будут вспоминать весь этот капитализм в России взглядом как недоразвитость .
11:33:32 21-12-2023
14,2? а почему не 40? простые люди скоро коммуналку вообще перестанут платить
11:35:02 21-12-2023
С каждым днём всё "радостнее" жить...
11:36:06 21-12-2023
три. четыре..... И мы счастливы!
11:50:43 21-12-2023
Недаром было сказано: "Люди - новая нефть". Вот её и сосут, превратив ЖКХ в систему высокодоходных домов "лучших людей", когда управдомы меньше миллиона в месяц уже не имеют, а нанявшие их "лучшие люди" кратно увеличивают свои многомиллионные "капиталы" за год.
12:02:11 21-12-2023
С Новым годом дорогие друзья!!!
12:02:12 21-12-2023
Безумие!!!!!!!!!! Беспредел!
12:04:51 21-12-2023
9,3% слабо, да? когда же все там нажретесь наверху?
12:10:38 21-12-2023
все ж за томенко и за путина. ну чо вы тогда?
12:10:50 21-12-2023
А кандидат в президенты знает?
14:05:16 21-12-2023
Гость (12:10:50 21-12-2023) А кандидат в президенты знает?... нет,только старый президент только в курсе,до нового еще не доводили,сюрприз хотят сделать
12:13:02 21-12-2023
Доходит до народа, наконец-то!? про Капитализм...!
12:15:16 21-12-2023
Почему всегда максимальная планка? Когда нажрётесь?
12:37:49 21-12-2023
Гость (12:15:16 21-12-2023) Почему всегда максимальная планка? Когда нажрётесь?... Ответ очень простой - капитализм, СССР закрыли..
12:23:39 21-12-2023
Возмущение народа понятно и справедливо. Непонятно, почему народ голосует за эту власть...
12:39:24 21-12-2023
[Внимательный из (12:23:39 21-12-2023) Возмущение народа понятно и справедливо. Непонятно, почему н... ] да ни кто за неё не голосует!!! создаётся общественное мнение, что большинство за них... а на выборах компьютер рисует по всем регионам тот процент который нужен!.. и главное что бы было всё неодинаково, но в сумме по стране выдало нужный процент! в этом только они и поднаторели!!! в этом и поднимать тарифы!.. Болотная в 11 году показала, что будет когда власти нарисовали а народ не поверил... думаете что-то будет по другому? тем более что власть накачала себе мышцы в виде силовых и специальных служб... нас варят, как лягушку, медленно... тут должно произойти что-то другое...? из ряда вон...
12:39:33 21-12-2023
Внимательный из (12:23:39 21-12-2023) Возмущение народа понятно и справедливо. Непонятно, почему н... А с чего вы взяли, что это народ голосует? Вспомните хотя бы нынешнюю выборную компанию - и не задавайте глупых вопросов.
13:27:06 21-12-2023
Гость (12:39:33 21-12-2023) А с чего вы взяли, что это народ голосует? Вспомните хотя бы... Это точно - по менеджерам отчеты слали, кто когда сходил - б......о бюджетное ......бежало бегом, не спотыкалось
14:00:29 21-12-2023
Гость (13:27:06 21-12-2023) Это точно - по менеджерам отчеты слали, кто когда сходил - б... б...о бюджетное - это ты про чинушек всех мастей и должностей?
15:44:53 21-12-2023
Внимательный из (12:23:39 21-12-2023) Возмущение народа понятно и справедливо. Непонятно, почему н... И ты веришь, народ голосует?
07:02:34 22-12-2023
Внимательный из (12:23:39 21-12-2023) Возмущение народа понятно и справедливо. Непонятно, почему н... посмотрите процент голосующих и сделайте правильный вывод.
12:24:38 21-12-2023
Если максимум 14,2%, а средняя 9,3%- значит есть где-то "рай" с 4,4% !!!!!! Укажите мне место!!!!
12:48:36 21-12-2023
Арифметик (12:24:38 21-12-2023) Если максимум 14,2%, а средняя 9,3%- значит есть где-то "рай... Хакасия -4%. Чукотка-4,9
14:08:26 21-12-2023
Гость (12:48:36 21-12-2023) Хакасия -4%. Чукотка-4,9... Вы мне Хакасию не предлагайте- средняя по краю была озвучена.Вот и вопрос: где в крае рай!?
12:26:18 21-12-2023
У меня вопрос к Томенко. Согласно постановлению Правительства РФ № 2053, гласит. «заморозка» роста платежей за коммунальные услуги более чем на 1,5 года. Следующее повышение платы за коммунальные услуги возможно не ранее 1 июля 2024 года. Сейчас у нас 2023 год. На каком основании?
12:29:55 21-12-2023
Андрей (12:26:18 21-12-2023) У меня вопрос к Томенко. Согласно постановлению Правительств... а к себе у вас вопросов нет? к тому факту, что вы читаете только заголовок, а в текст не заглядываете? большое количество букв вас пугает? читайте и не задавайте глупых вопросов. "максимально возможный рост тарифов ЖКХ для абсолютно всех муниципалитетов края с 1 июля 2024 года составит 14,2%."
12:30:38 21-12-2023
Андрей (12:26:18 21-12-2023) У меня вопрос к Томенко. Согласно постановлению Правительств... Согласно указу, максимально возможный рост тарифов ЖКХ для абсолютно всех муниципалитетов края с 1 июля 2024 года составит 14,2%.
12:31:20 21-12-2023
Однако, однако...
12:34:14 21-12-2023
Для сведения - В Москве - 11 % , в Московской области - 10,7%, в Санкт -Петербурге - 9,8!!! Мы, что , такие богатые???
12:40:00 21-12-2023
мы не москва! мы лучше...
12:50:04 21-12-2023
С 1961 по 1993 годы тарифы на ЖКХ почему то не менялись.
13:07:11 21-12-2023
В то время, когда наша страна противостоит неонацизму в руках коллективного запада. Мне кажется неуместным жаловаться на такие мелочи. Мы должны сплотиться, да и уже сплотились говорят
13:17:53 21-12-2023
Выборы прошли и теперь совсем в городе настал геноцид в прямом смысле слова.Первое - ну пенсионеров уже ниже плинтуса опустили это опять обман с пожилыми людьми и видимо для некоторых " голод". Второе - так и нет обещаных новых автобусов и трамваев. Третье- медицина у нас провалена. Четвертое - у нас прожиточный минимум не хватит даже похоронить (простите по человеческий человека) И т.д. Пружину полностью зажали...
14:14:05 21-12-2023
Гость (13:17:53 21-12-2023) Выборы прошли и теперь совсем в городе настал геноцид в прям... пружина давно сломана.
14:42:23 21-12-2023
Гость (13:17:53 21-12-2023) Выборы прошли и теперь совсем в городе настал геноцид в прям... Только что новый автобус видел на Ленина, маршрут 55 ехал. А ты скули дальше .....
13:34:12 21-12-2023
Однажды пришли к Евгению Максимовичу Примакову (председатель правительства РФ, с 1998 г.) три олигарха. От Газпрома Вяхерев, от РАО ЕЭС Чубайс, от МПС Аксёненко. И сказали: - Мы в доску патриоты..! Но! После дефолта 98 года…! девальвация рубля, всё такое…! Полный кошмар! Нужно поднимать тарифы в полтора раза!? Примаков ответил: - Вы настоящие патриоты, я вас знаю… Понимаю что вы очень экономно назвали эту сумму… Понимаете? Мы же можем только один раз повысить тарифы!? Второй раз нам не простят…! Откуда вы знаете, может не в полтора раза, а может на 52%, а может на 53% нужно поднимать…? А у вас будут проблемы!? У вас будут разрушаться базовые в стране отрасли…? Давайте так - за месяц проведём тщательный аудит в ваших отраслях!? И потом, насколько надо, настолько и повысим тарифы!.. Три олигарха вышли в приёмную. Посмотрели друг на друга. Молча развернулись и пошли обратно в кабинет к Примакову… И Чубайс сказал: - Евгений Максимович, Вы правы! Мы патриоты… Мы изыскали внутренние резервы, не надо проводить аудит. Мы не будем повышать тарифы… После этого тарифы не повышались до 2002 года…
14:50:54 21-12-2023
Любо-дорого читать, как у либерастни подгорает. То курица, то яйца, теперь тарифы ЖКХ будут в комментариях к каждой новости о зп, ценах или политику)) смешные вы
21:18:00 21-12-2023
Гость (14:50:54 21-12-2023) Любо-дорого читать, как у либерастни подгорает. То курица, т... а вы
16:30:09 21-12-2023
Просто факты: АО "Барнаульская Генерация", выручка за 2021 год 13,4 млрд.руб., чистая прибыль 1,3 млрд.руб. в 2022 году выручка 23 млрд.руб., чистая прибыль 2,5 млрд.руб. Богатеют ребята. ЖКХ ОПГ в АК мощное, а люди безропотные.
21:32:26 21-12-2023
Лох должен платить или стать борцом ;)
01:11:45 22-12-2023
Не могу понять инфляция у нас 7,5% , как сказал президент или 14% как считает губернатор. А как же правило озвученное Путиным, что рост коммуналки не должен превышать инфляцию? И чем , интересно, закончилось расследование о резком увеличении тарифов на тепло прошлой осенью и зимой, "якобы на 9%"? Не часто ли тарифы повышаются? Т.е в сумме получается 23% Однако....
14:23:29 22-12-2023
Ладно, повозмущались и буде. Сами выбирали руководство, за вилы никто не взялся, так попукали в диван. Значится всех все устраивает.
14:32:44 22-12-2023
Есть феодализм, социализм, капитализм..... Скажите, а в какой системе живем мы в России? Не кидайте в меня тапочки, просто ответьте.