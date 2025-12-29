Такой день. Повышение платы за капремонт в Алтайском крае и запас льготных лекарств

О главных событиях региона за 29 декабря

В Алтайском крае с 1 января 2026 года произойдет очередное повышение платы за капремонт в целях ускорения темпов работ в многоквартирных домах. Для жителей большинства пятиэтажных домов и выше взнос установят на уровне 15,66 рубля за квадратный метр (ранее, с 1 января 2025 года, было 11,75 рубля за кв. м).

По итогам 2025 года в Алтайском крае проведена масштабная работа по лекарственному обеспечению льготных категорий граждан, говорится в сообщении Минздрава Алтайского края. Так, из федерального бюджета на эти цели выделили 1,3 млрд рублей, а из краевого бюджета на централизованные закупки по "региональной льготе" направлено свыше 2,8 млрд рублей. В результате препараты получили более 150 тысяч льготников разных категорий.

Новогодняя ночь с 31 декабря 2025 года на 1 января 2026 года может войти в историю как самая теплая в Сибири почти за 30 лет, в том числе на территории Алтайского края. По прогнозам синоптиков, в праздничную ночь столбики термометров установятся на отметке от -4 до -9 °C, а местами температура может составить до -14 °C. При этом 1 января, в первый день нового года, ожидается небольшое потепление: днем воздух прогреется до -2… -7 °C.