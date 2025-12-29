Новый год без морозов. Алтай ждет аномально теплая праздничная ночь

В новогоднюю ночь столбики термометров установятся на отметке -4...-9 градусов

29 декабря 2025, 15:13, ИА Амител

Новый год в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Новогодняя ночь с 31 декабря 2025 года на 1 января 2026 года может войти в историю как самая теплая в Сибири почти за 30 лет, в том числе на территории Алтайского края. Об этом сообщила начальник Гидрометцентра в беседе с "Бийским рабочим".

По прогнозам синоптиков, в праздничную ночь столбики термометров установятся на отметке от -4 до -9 °C, а местами температура может составить до -14 °C. При этом 1 января, в первый день нового года, ожидается небольшое потепление: днем воздух прогреется до -2… -7 °C, в отдельных районах – до -12 °C.

Такие значения существенно выше привычных для региона зимних показателей и делают предстоящую новогоднюю ночь одной из самых мягких за последние десятилетия. Аномалия связана с прохождением теплых воздушных масс, которые временно смягчат сибирский климат в праздничный период.

Если прогноз оправдается, жители региона смогут встретить Новый год почти без традиционного зимнего холода – с минимумом снега и значительно более комфортными условиями, чем обычно в это время года.

Ранее в региональном Гидрометцентре рассказали amic.ru, какая погода будет в Алтайском крае в первые дни января.



