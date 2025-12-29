Алтайский край обеспечил запас льготных лекарств почти на год вперед

В 2025 году препараты получили более 150 тысяч льготников разных категорий

29 декабря 2025, 15:20, ИА Амител

Лекарства / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

По итогам 2025 года в Алтайском крае проведена масштабная работа по лекарственному обеспечению льготных категорий граждан, говорится в сообщении Минздрава Алтайского края.

Так, из федерального бюджета на эти цели выделили 1,3 млрд рублей, а из краевого бюджета на централизованные закупки по "региональной льготе" направлено свыше 2,8 млрд рублей.

В результате препараты получили более 150 тысяч льготников разных категорий. Средняя стоимость обеспеченного рецепта варьировалась от до 98 тысяч рублей, а общий объем отпуска лекарственных средств по льготным рецептам за год составил около 5 млрд рублей.

«В преддверии новогодних каникул региональное Министерство здравоохранения завершило все необходимые процедуры для бесперебойного обеспечения жителей края льготными препаратами с начала 2026 года: уже в четвертом квартале 2025 года заключены контракты на поставку лекарств в счет финансирования будущего года на сумму 2,1 млрд рублей, в том числе медикаментов для лечения сахарного диабета, бронхиальной астмы, заболеваний нервной системы и других патологий», – говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, на начало декабря остатки препаратов на складе АКГУП "Аптеки Алтая" и в аптечных организациях края оцениваются в 744,7 млн рублей.

По словам начальника отдела лекарственного обеспечения и фармдеятельности Тараса Хамрилова, с учетом заключенных контрактов и складских запасов общий резерв для обеспечения льготников сформирован почти на девять месяцев вперед, что гарантирует своевременную выдачу необходимых лекарств с января 2026 года.

Он также уточнил, что в праздничные дни аптечные пункты для льготников продолжат работать по обычному графику без перерывов на каникулы.

