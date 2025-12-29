НОВОСТИЗдоровье

Алтайский край обеспечил запас льготных лекарств почти на год вперед

В 2025 году препараты получили более 150 тысяч льготников разных категорий

29 декабря 2025, 15:20, ИА Амител

Лекарства / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru
Лекарства / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

По итогам 2025 года в Алтайском крае проведена масштабная работа по лекарственному обеспечению льготных категорий граждан, говорится в сообщении Минздрава Алтайского края.

Так, из федерального бюджета на эти цели выделили 1,3 млрд рублей, а из краевого бюджета на централизованные закупки по "региональной льготе" направлено свыше 2,8 млрд рублей. 

В результате препараты получили более 150 тысяч льготников разных категорий. Средняя стоимость обеспеченного рецепта варьировалась от до 98 тысяч рублей, а общий объем отпуска лекарственных средств по льготным рецептам за год составил около 5 млрд рублей.

«В преддверии новогодних каникул региональное Министерство здравоохранения завершило все необходимые процедуры для бесперебойного обеспечения жителей края льготными препаратами с начала 2026 года: уже в четвертом квартале 2025 года заключены контракты на поставку лекарств в счет финансирования будущего года на сумму 2,1 млрд рублей, в том числе медикаментов для лечения сахарного диабета, бронхиальной астмы, заболеваний нервной системы и других патологий», – говорится в сообщении ведомства. 

Кроме того, на начало декабря остатки препаратов на складе АКГУП "Аптеки Алтая" и в аптечных организациях края оцениваются в 744,7 млн рублей.

По словам начальника отдела лекарственного обеспечения и фармдеятельности Тараса Хамрилова, с учетом заключенных контрактов и складских запасов общий резерв для обеспечения льготников сформирован почти на девять месяцев вперед, что гарантирует своевременную выдачу необходимых лекарств с января 2026 года. 

Он также уточнил, что в праздничные дни аптечные пункты для льготников продолжат работать по обычному графику без перерывов на каникулы.

Фото: Telegram-канал губернатора Алтайского края Виктора Томенко

За год навыкам первой помощи в Алтайском крае обучили больше людей, чем планировали

Региональный проект "Готов к санитарной обороне" показывает высокую эффективность, считает министр здравоохранения Дмитрий Попов
Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

18:52:09 29-12-2025

Не уж то метопролол лазартан не нужно будет по 3 месяца ждать? И прегабалин покупать за свои деньги?

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

22:10:13 29-12-2025

Первое апреля ещё не скоро.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

22:31:16 29-12-2025

Ещё бы к врачу попасть, чтобы рецепт выписал.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:47:37 29-12-2025

Один раз в этом году повезло, однако…

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:42:15 30-12-2025

На фото счастливый старик с полной горстью лекарств. Сейчас их навернет и жрать больше не надо- наестся.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:59:40 30-12-2025

минусуете. а что не так? Старик на фото счастливый- по нему видно что сейчас он эту гигантскую горсть сожрет- по себе примерти - захотели бы вы после этого еще есть.

  2 Нравится
Ответить
