Алтайский край обеспечил запас льготных лекарств почти на год вперед
В 2025 году препараты получили более 150 тысяч льготников разных категорий
29 декабря 2025, 15:20, ИА Амител
По итогам 2025 года в Алтайском крае проведена масштабная работа по лекарственному обеспечению льготных категорий граждан, говорится в сообщении Минздрава Алтайского края.
Так, из федерального бюджета на эти цели выделили 1,3 млрд рублей, а из краевого бюджета на централизованные закупки по "региональной льготе" направлено свыше 2,8 млрд рублей.
В результате препараты получили более 150 тысяч льготников разных категорий. Средняя стоимость обеспеченного рецепта варьировалась от до 98 тысяч рублей, а общий объем отпуска лекарственных средств по льготным рецептам за год составил около 5 млрд рублей.
«В преддверии новогодних каникул региональное Министерство здравоохранения завершило все необходимые процедуры для бесперебойного обеспечения жителей края льготными препаратами с начала 2026 года: уже в четвертом квартале 2025 года заключены контракты на поставку лекарств в счет финансирования будущего года на сумму 2,1 млрд рублей, в том числе медикаментов для лечения сахарного диабета, бронхиальной астмы, заболеваний нервной системы и других патологий», – говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, на начало декабря остатки препаратов на складе АКГУП "Аптеки Алтая" и в аптечных организациях края оцениваются в 744,7 млн рублей.
По словам начальника отдела лекарственного обеспечения и фармдеятельности Тараса Хамрилова, с учетом заключенных контрактов и складских запасов общий резерв для обеспечения льготников сформирован почти на девять месяцев вперед, что гарантирует своевременную выдачу необходимых лекарств с января 2026 года.
Он также уточнил, что в праздничные дни аптечные пункты для льготников продолжат работать по обычному графику без перерывов на каникулы.
18:52:09 29-12-2025
Не уж то метопролол лазартан не нужно будет по 3 месяца ждать? И прегабалин покупать за свои деньги?
22:10:13 29-12-2025
Первое апреля ещё не скоро.
22:31:16 29-12-2025
Ещё бы к врачу попасть, чтобы рецепт выписал.
22:47:37 29-12-2025
Один раз в этом году повезло, однако…
07:42:15 30-12-2025
На фото счастливый старик с полной горстью лекарств. Сейчас их навернет и жрать больше не надо- наестся.
16:59:40 30-12-2025
минусуете. а что не так? Старик на фото счастливый- по нему видно что сейчас он эту гигантскую горсть сожрет- по себе примерти - захотели бы вы после этого еще есть.