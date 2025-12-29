Плата за капремонт вырастет в Алтайском крае с 1 января 2026 года

Темпы ремонта, по мнению властей, нужно увеличить

29 декабря 2025, 17:12, ИА Амител

Жилой дом в Барнауле / Фото: amic.ru

В Алтайском крае с 1 января 2026 года произойдет очередное повышение платы за капремонт в целях ускорения темпов работ в многоквартирных домах, об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Для жителей большинства домов в пять этажей и выше взнос установят на уровне 15,66 рубля за квадратный метр (ранее, с 1 января 2025 года, было 11,75 рубля за кв. м).

Владельцы квартир в кирпичных, монолитных, блочных или панельных домах до четырех этажей будут платить 15,91 рубля (в этом году – 13,07 рублей с кв. м).

В деревянных малоэтажках – 17,45 рубля за "квадрат" (против текущих 14,42 рубля за кв. м).

Власти объясняют необходимость повышения тем, что нынешних взносов недостаточно для выполнения запланированного объема работ по программе капремонта. Износ жилого фонда растет, и многие дома нуждаются в срочном ремонте крыш, фасадов и коммуникаций.

«Объемы выполняемых работ необходимо увеличивать – на сегодня они выполнены только на треть. Это связано с недостаточной стоимостью установленных взносов за капремонт», – говорится в пресс-релизе.

Программа капремонта в Алтайском крае действует с 2014 года, рассчитана до 2043 года. За 11 лет отремонтированы крыши и фасады в 3,7 тыс. домов, заменено почти 1,6 тыс. лифтов. В целом выполнены работы на 16 млрд рублей.

Плата за капремонт в крае уже дважды увеличивалась на 14% – в 2024 и в 2025 годах.

С 2016 года в крае предусмотрена компенсация оплаты за капремонт для отдельных категорий граждан. Вернуть могут от 50 до 100% взноса. Оформить выплату можно через МФЦ или соцзащиту.В марте 2025 года в России был принят закон, повысивший минимальный уровень собираемости средств на капремонт с 50 до 60% для домов. По мнению властей, это поможет приблизить тарифы к экономически обоснованным и собрать необходимые средства для ремонта.