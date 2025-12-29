Плата за капремонт вырастет в Алтайском крае с 1 января 2026 года
Темпы ремонта, по мнению властей, нужно увеличить
29 декабря 2025, 17:12, ИА Амител
В Алтайском крае с 1 января 2026 года произойдет очередное повышение платы за капремонт в целях ускорения темпов работ в многоквартирных домах, об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
- Для жителей большинства домов в пять этажей и выше взнос установят на уровне 15,66 рубля за квадратный метр (ранее, с 1 января 2025 года, было 11,75 рубля за кв. м).
- Владельцы квартир в кирпичных, монолитных, блочных или панельных домах до четырех этажей будут платить 15,91 рубля (в этом году – 13,07 рублей с кв. м).
- В деревянных малоэтажках – 17,45 рубля за "квадрат" (против текущих 14,42 рубля за кв. м).
Власти объясняют необходимость повышения тем, что нынешних взносов недостаточно для выполнения запланированного объема работ по программе капремонта. Износ жилого фонда растет, и многие дома нуждаются в срочном ремонте крыш, фасадов и коммуникаций.
«Объемы выполняемых работ необходимо увеличивать – на сегодня они выполнены только на треть. Это связано с недостаточной стоимостью установленных взносов за капремонт», – говорится в пресс-релизе.
Программа капремонта в Алтайском крае действует с 2014 года, рассчитана до 2043 года. За 11 лет отремонтированы крыши и фасады в 3,7 тыс. домов, заменено почти 1,6 тыс. лифтов. В целом выполнены работы на 16 млрд рублей.
Плата за капремонт в крае уже дважды увеличивалась на 14% – в 2024 и в 2025 годах.
С 2016 года в крае предусмотрена компенсация оплаты за капремонт для отдельных категорий граждан. Вернуть могут от 50 до 100% взноса. Оформить выплату можно через МФЦ или соцзащиту.В марте 2025 года в России был принят закон, повысивший минимальный уровень собираемости средств на капремонт с 50 до 60% для домов. По мнению властей, это поможет приблизить тарифы к экономически обоснованным и собрать необходимые средства для ремонта.
17:17:58 29-12-2025
интересно, а с повышением цен крыши с домов перестанет срывать во время ураганов в Барнауле ?
17:42:46 29-12-2025
Шинник (17:17:58 29-12-2025) интересно, а с повышением цен крыши с домов перестанет срыва... Здравствуйте. А где после капремонта снесло крышу? на каком адресе?
18:03:18 29-12-2025
Владеющий ситуацией (17:42:46 29-12-2025)
вас на сайте забанили ?
Или вы новости не читаете ?
В поисковик данного сайта вбиваете
"сорвало крышу"
18:10:43 29-12-2025
Владеющий ситуацией (17:42:46 29-12-2025) Здравствуйте. А где после капремонта снесло крышу? на каком... Да нигде,воздух гоняет в комментах
18:26:08 29-12-2025
Шинник (17:17:58 29-12-2025) интересно, а с повышением цен крыши с домов перестанет срыва...
Интересно, а что у нас официальная инфляция 33%, чтобы повышать с 11.75 до 15.66? Ускорение идёт где-то не в том направлении...
14:15:56 30-12-2025
Гость (18:26:08 29-12-2025) Интересно, а что у нас официальная инфляция 33%, чтобы п... До двадцатых годов лет 5-7 не повышали
17:22:43 29-12-2025
Плачу за капремонт 608 руб. В декабре 2000 года вся коммуналка была 330 рублей.
17:56:07 29-12-2025
Гость (17:22:43 29-12-2025) Плачу за капремонт 608 руб. В декабре 2000 года вся коммунал... Гость, меняй свою двухкомнатную на однокомнатную, будешь меньше платить, а через десять лет придется поменять на собачью конуру.
18:11:12 29-12-2025
Гость (17:22:43 29-12-2025) Плачу за капремонт 608 руб. В декабре 2000 года вся коммунал... И зарплаты были 5 тыс рублей
19:26:04 29-12-2025
Н (18:11:12 29-12-2025) И зарплаты были 5 тыс рублей... сравнение не корректное, конечно, тк разные должности и сфера деятельности, но в 2000-2001 году моя зарплата была 24000, немногим меньше, чем сейчас.
14:16:45 30-12-2025
Гость (19:26:04 29-12-2025) сравнение не корректное, конечно, тк разные должности и сфер... Уже дворники больше получают,не гони
17:35:03 29-12-2025
До чего довели страну, а могла, если бы пошли другим путем, жить как у Бога за пазухой. Церквей стало больше чем школ, а Бог отвернулся.
18:05:48 29-12-2025
Так все-равно не делают капремонты, крыш например, хоть и повышали тариф. Требуют повысить индивидуально для дома тариф в четыре раза, что бы набрать десять-пятнадцать миллионов до необходимой стоимости работ, и платить этот тариф до 2043 года
19:11:12 29-12-2025
1 (18:05:48 29-12-2025) Так все-равно не делают капремонты, крыш например, хоть и по...
Потому что фонд капитального ремонта - это самая обычная финансовая пирамида. МММ и Хопёр Инвест до поры, до времени тоже выплачивали проценты, а потом обнулились.
21:13:36 29-12-2025
1 (18:05:48 29-12-2025) Так все-равно не делают капремонты, крыш например, хоть и по... Моему дому сделали капремонт кровли после проведения экспертизы и повышения тарифа до 16 руб. Многие в доме с этого визжали,а теперь официальный тариф почти догнал наш. В доме собрано было 3 млн,ремонт сделали на 9.8 млн. Крышу переустраивали на вентилируемую
18:21:00 29-12-2025
Вы охренели на 25% процентов сразу завышать. Не умеете работать, стыдно признаться. Выборы осенью - ждите вам поджопников накидают, едросы и т.п.
20:54:51 29-12-2025
гость (18:21:00 29-12-2025) Вы охренели на 25% процентов сразу завышать. Не умеете работ...
Для жителей домов 5 этажей и выше поднимают на 33%! Про "выборы" даже объяснять не хочется. "Накидают" вам, а не вы.
14:18:16 30-12-2025
гость (18:21:00 29-12-2025) Вы охренели на 25% процентов сразу завышать. Не умеете работ... Про выборы не смеши)
18:37:30 29-12-2025
В доме 80 квартир. За посл 20 лет отремонтировали только крышу. Где наши деньги?
19:02:29 29-12-2025
Гость (18:37:30 29-12-2025) "золотая крыша, золотая"
20:36:07 29-12-2025
Гость (18:37:30 29-12-2025) В доме 80 квартир. За посл 20 лет отремонтировали только кры... У нас точно такая практика, из года в год, кап ремонт только крыши.
21:09:52 29-12-2025
Гость (18:37:30 29-12-2025) В доме 80 квартир. За посл 20 лет отремонтировали только кры... зассумируйте сколько вы заплатили и сколько стоит ремонт крыши....
21:21:07 29-12-2025
Гость (18:37:30 29-12-2025) В доме 80 квартир. За посл 20 лет отремонтировали только кры... С нынешней стоимостью ремонтов вы с большой вероятностью не наскребли даже на ремонт двора. Их все за бюджетные деньги делают по городу с небольшим софинансированием от жильцов на доп.перечень. С капремонтом ситуация не лучше. Приходится за счет других домов по принципу пирамиды дофинансировать срочную замену лифтов,ремонт текущих крыш и прочие работы которые уже не терпят. Редко в каком доме хватает собранных денег на оплату хотя бы одного вида работ. Вся коммуналка то по сути идет ресурсовикам,на сам капремонт дай Бог косарь-полтора в месяц с квартиры идет,а то и меньше.
19:34:22 29-12-2025
мой дом 1953 года постройки и капремонта в нем не было никогда. а все собираем и собираем...
в 2036 году сказали ждать ремонта. многие не доживут.
19:43:01 29-12-2025
Гость (17:35:03 29-12-2025) До чего довели страну, а могла, если бы пошли другим путем, ... Да страна то идет правильным курсом- это Алтайский край все живет социализмом
18:13:24 30-12-2025
гость-гостю (19:43:01 29-12-2025) Да страна то идет правильным курсом- это Алтайский край все ... Гость очнись, А.К. придаток России и все родимые пятна уродливого капитализма в той же пропорции присутствуют здесь.
21:04:41 29-12-2025
повысили кап. ремонт, жди повышения цен на стройматериалы. Они нереально завышенные. Цены на стройматериалы кап. ремонта утверждает Гилев и правительство. Замкнутый круг, пока фонд кап. ремонта не разгонят, коррупция будут продолжаться
21:07:43 29-12-2025
1 (18:05:48 29-12-2025) Так все-равно не делают капремонты, крыш например, хоть и по... жильцы сами голосуют на собрании, повышать тариф или нет. Голосуйте против повышения
11:39:08 30-12-2025
Кто из тех кому в доме заменили лифт или предстоит менять поинтересовались , как складывается цена ? Меняют только что то или всё оборудование относящееся к лифту? А теперь спросите у Регионального оператора сколько процентов берут с тех " счастливых" которым якобы помогли из " общего котла".?
14:34:23 30-12-2025
Гость (11:39:08 30-12-2025) Кто из тех кому в доме заменили лифт или предстоит менять по... нам поменяли все. и машины и кабины
13:06:31 30-12-2025
вывод один: Фонд капитального ремонта сгубил реформу капитального ремонта МКД, потому что живет за счет поступаемых взносов. На ремонт домов мало что остается. Взносы собирает плохо, хотя обязан это делать 100%. Плохо работает. Закрыть его к чертям.
14:25:05 30-12-2025
Как бабки за продажу или аренду квартиры получать так мы сразу "шобственники". Бежали приватизировали сверкая пятками. А как башлять на ремонт этой самой собственности так сразу в кусты,опять кто-то должен,но не мы. Сама система то правильная,вопрос только к завышенным сметам,качеству работ и вообще стоимости стройки в стране. Бардак развели во всех сферах нереальный,каждый суслик на своем месте что-то рвёт себе как в последний раз