Такой день. Пожар в конюшне, 20 лет за отравленную воду и новогодний городок

О главных событиях Алтайского края за 18 декабря

18 декабря 2024, 23:50, ИА Амител

Автомобили в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

23-летний житель Барнаула перевел мошенникам почти полмиллиона рублей, надеясь получить еще больше денег.

В ходе общения со знакомым на одной из платформ в сети Интернет молодой человек лишился всех денежных средств, которые оформил в кредит.

В Алтайском крае во время пожара в конюшне в селе Глушинка Косихинского района погибли четыре лошади.

На месте работали девять специалистов и пять единиц техники. Они потушили пламя на 300 "квадратах".

Полицейские Бийска задержали подозреваемую в краже косметики.

В дежурную часть обратился начальник службы безопасности сетевого магазина и рассказал, что при инвентаризации обнаружили недостачу товара более чем на три тысячи рублей.

В Барнауле 43-летнего жителя приговорили к 20 годам лишения свободы "за деструктивную деятельность в интересах иностранного государства".

В Барнауле на площади Мира сделали новогодний городок. Он уже готов к приему гостей.

На главной площади Ленинского района установили 12-метровую елку, от верхушки которой тянутся 528 метров гирлянд.