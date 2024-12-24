Такой день. Пожар с тремя жертвами и ДТП с опрокидыванием

О главных событиях Алтайского края за 24 декабря

24 декабря 2024, 23:40, ИА Амител

Закат / Фото: Liana S / unsplash.com

В селе Дружба Алейского района Алтайского края при пожаре в двухквартирном доме многодетная семья потеряла трех детей.

Пожар потушили на 75 "квадратах". На месте работали 20 специалистов. Вероятная причина трагедии – короткое замыкание.

36-летняя жительница Рубцовска стала жертвой мошенников. Женщина увидели в Сети объявление о подработке: нужно было продвигать товары на маркетплейсе.

После первых "инвестиций" она получила небольшую прибыль, а когда вложила сумму еще больше, уже ни своих, ни обещанных денег не увидела.

В Топчихинском районе Алтайского края полицейские задержали 51-летнего мужчину по подозрению в незаконном хранении марихуаны.

В ходе осмотра одной из надворных построек на приусадебном участке мужчины полицейские обнаружили пакет, наполненный "веществом растительного происхождения".

Утром 24 декабря на Змеиногорском тракте в Барнауле произошло ДТП с опрокидыванием. Столкнулись два легковых автомобиля.

Предварительно установлено, что 22-летний водитель Lada Granta с признаками опьянения выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с автомобилем Kia Rio под управлением 36-летнего мужчины. Автомобиль Lada скрылся с места ДТП, после чего опрокинулся.

Позже в соцсетях появилась предыстория ДТП на Змеиногорском тракте. Как написал Telegram-канал Baza, в Барнауле сотрудник ЧОП заметил на дороге лежащего парня, который заявил, что его сбил мусоровоз и он не может ходить. Мужчина, решив помочь, отвез "жертву ДТП" в ближайшую больницу и посадил в инвалидную коляску.

Как только охранник пошел за врачом, "пострадавший" ожил и буквально побежал угонять его Lada Granta.

Как известно, на Змеиногорском тракте угонщик врезался в Kia Rio и попытался скрыться. Спустя несколько километров он попал уже в настоящее ДТП – машина перевернулась.