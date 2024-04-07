Такой день. Предложение алтайского депутата и продолжение паводка

Главные новости в Алтайском крае

07 апреля 2024, 23:30, ИА Амител

Закатное небо / Фото: pxhere.com

Алтайский политик, председатель партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович предложил вооружить российских губернаторов. Он добавил, что охрана глав регионов не всегда успевает быстро отреагировать на происходящее.

По словам Малинковича, идея пришла к нему после информации о том, что мужчина с ножом напал на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко посетил Главное управление МЧС по Алтайскому краю. В сопровождении начальника Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Александра Макарова он посетил Центр управления в кризисных ситуациях, ознакомился с оперативной обстановкой в регионе.

Также отмечается, что губернатору доложили о проблемных зонах в регионе, прогнозах обстановки и показали модели развития ЧС.

В Алтайском крае число подтопленных домов возросло до 121. Подтоплено 513 приусадебных участков, 121 дом подтоплены в 42 населенных пунктах, на 6 участках автодорог действуют ограничения.

Ранее власти Барнаула сообщили о том, что ситуация с паводком в городе стабилизировалась.