Такой день. Проблемы с отоплением в Рубцовске и техника для борьбы с браконьерами

Главные новости в Алтайском крае 17 ноября

17 ноября 2024, 23:30, ИА Амител

Ночь, снег / Фото: pxhere.com/ru/photo/687662

Учреждения Минприроды Алтайского края получили спецтехнику для борьбы с браконьерами и лесными пожарами.

Торжественное вручение машин состоялось 15 ноября. Транспорт закупили по нацпроекту "Экология" и региональному проекту "Сохранение лесов".

Поступившие три пожарных автомобиля направят в лесничества "Алтайлеса" и Боровлянского лесхоза для замены старой техники.

Также три снегохода и прицепы достались сотрудникам опергруппы и государственным охотничьим инспекторам, охраняющим угодья Рубцовского, Тюменцевского и Родинского районов.

В Рубцовске на магистральном трубопроводе произошла авария, которая привела к отключению отопления в сотнях домов на сутки. Об этом сообщается на официальном сайте администрации города.

Повреждение было обнаружено на трубопроводе системы отопления диаметром 600 мм. По информации от компании "РубТЭК", с 08:00 18 ноября до 08:00 19 ноября будет прекращена подача отопления для проведения ремонтных работ.

Ограничение коснется 545 многоквартирных домов, 360 домов в частном секторе, а также детских садов, школ, больниц и других организаций. Всего без отопления останутся более 73 тысяч человек.

В преддверии Дня памяти жертв дорожно-транспортных происшествий в православной школе, названной в честь праведного Иоанна Кронштадтского, в городе Бийске прошли тематические мероприятия. Об этом сообщили в местном управлении МВД России.

За последние десять месяцев на территории, находящейся под контролем управления, случилось 264 аварии. В результате этих происшествий 363 человека получили травмы различной степени тяжести, а 15 – погибли. В 45 случаях участниками ДТП стали дети.