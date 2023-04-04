Такой день. Пропажа подростка в Барнауле и "склад химикатов" в Бийске

О главных событиях Алтайского края за 4 апреля

04 апреля 2023, 23:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко сообщил, что в правительство региона поступают обращения от обеспокоенных жителей Бийска по поводу "склада химикатов". Речь идёт о непригодных для использования пестицидах и агрохимикатах, которые будут утилизированы безопасным и для людей, и для окружающей среды способом. Сейчас идёт работа в рамках первого этапа.

Все отходы, которые хранились на восьми складах на разных территориях Алтайского края, переносятся на одну площадку – неподалёку от Бийска. Томенко подчеркнул, что процесс транспортировки отходов и условия их хранения проработаны и согласованы с Федеральным экологическим оператором (ФЭО) – всё полностью соответствует нормам безопасности.

14-летний подросток пропал в Барнауле. 4 апреля мальчик ушёл из дома в неизвестном направлении.

Экс-замминистра просвещения России, уроженка Алтайского края Марина Ракова признала вину в хищении денег из бюджета. По всем эпизодам уголовного дела.

Уже более 10 лет жильцы дома на бульваре 9 Января, 88, в Барнауле пытаются добиться хоть какого-то ремонта. По их словам, строение, в котором они живут, буквально разваливается: штукатурка отваливается с фасада, "глыбами" падая на тротуар, в квартирах проваливаются ванны, подвал затоплен, текут трубы. В 2022 году суд обязал и управляющую компанию, и регоператора отремонтировать дом, однако до сих пор ничего не сделано. Подробности – в материале amic.ru.

Администрация города Барнаула планирует заключать с городскими перевозчиками многолетние контракты – сроком до трёх лет. В перспективе это позволит транспортникам обновлять парк автобусов и трамваев. Главной особенностью соглашения станет то, что стоимость проезда в транспорте будет расти с учётом ежегодного удорожания топлива и тарифов на коммунальные услуги, что занимает наибольшую долю затрат у перевозчиков. Объясняем, зачем городские власти вообще решили перейти на новую схему работы.