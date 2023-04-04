В Барнауле пропал 14-летний подросток (обновлено)
Сегодня мальчик ушёл из дома в неизвестном направлении
04 апреля 2023, 20:42, ИА Амител
14-летний подросток пропал в Барнауле. Как сообщает алтайское отделение поискового отряда "Лиза Алерт", 4 апреля мальчик ушёл из дома в неизвестном направлении.
Приметы: рост 160 см, плотного телосложения, волосы тёмно-русые, глаза голубые. Был одет в тёмно-красную куртку, тёмно-коричневую кофту, чёрные штаны, чёрные ботинки и чёрную шапку. С собой у мальчика может быть рюкзак.
"Найден, жив", - сообщили волонтёры.
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