В Барнауле пропал 14-летний подросток (обновлено)

Сегодня мальчик ушёл из дома в неизвестном направлении

04 апреля 2023, 20:42, ИА Амител

14-летний подросток пропал в Барнауле. Как сообщает алтайское отделение поискового отряда "Лиза Алерт", 4 апреля мальчик ушёл из дома в неизвестном направлении.

Приметы: рост 160 см, плотного телосложения, волосы тёмно-русые, глаза голубые. Был одет в тёмно-красную куртку, тёмно-коричневую кофту, чёрные штаны, чёрные ботинки и чёрную шапку. С собой у мальчика может быть рюкзак.