Почему в Барнауле перевозчики чаще смогут повышать тариф и что это даст городу?

Власти города будут заключать контракты с предпринимателями сроком до трёх лет

04 апреля 2023, 09:15, ИА Амител

Фото: сообщество транспорт в Барнауле

Администрация города Барнаула планирует заключать с городскими перевозчиками многолетние контракты – сроком до трёх лет. В перспективе это позволит транспортникам обновлять парк автобусов и трамваев. Главной особенностью соглашения станет то, что стоимость проезда в транспорте будет расти с учётом ежегодного удорожания топлива и тарифов на коммунальные услуги, что занимает наибольшую долю затрат у перевозчиков. Объясняем, зачем городские власти вообще решили перейти на новую схему работы.

Почему вообще решили перейти на долгосрочные контракты?

Администрация Барнаула планирует заключать долгосрочные контракты с перевозчиками, начиная с 1 декабря 2023 года. Об этом городские власти просили сами перевозчики уже много лет.

В договорах будут прописаны обязательства перевозчиков по обновлению автобусных парков. Требования для всех маршрутов должны быть едиными, экономически обоснованными и гарантирующими стабильную работу общественного транспорта. Кроме того, по поручению главы Барнаула Вячеслава Франка уже сформировали перечень маршрутов, с эксплуатантами которых планируется заключить долгосрочные контракты в этом году.

И как будут часто меняться тарифы?

Как пишет "Банкфакс", новый метод обслуживания городских маршрутов предполагает и возможность долгосрочного тарифного регулирования в общественном транспорте. Власти пояснили, что по этому механизму цену билетов будут устанавливать с учётом ежегодного удорожания топлива и роста тарифов на коммунальные услуги. Эти расходы занимают наибольшую долю в структуре затрат перевозчиков.

По мнению чиновников, такое плановое повышение стоимости проезда позволит фирмам "выстроить финансовую модель развития бизнеса на перспективу".

Впрочем, как часто теперь будут меняться тарифы, – неизвестно. Скорее всего, речь идёт о повышении стоимости проезда каждый год. Впрочем, это коснётся не всех перевозчиков, а только тех, кто работает на самых важных городских маршрутах.

И что, это позволит закупать новые автобусы?

Перевозчики утверждают, что да. В мэрии тоже говорили, что в текущих условиях "коротких" контрактов транспортные компании не могут строить планы, а также брать заёмные средства, чтобы развиваться и закупать новые автобусы. Так что высока вероятность, что такой подход позволит обновить часть общественного транспорта в Барнауле.

Также в администрации города под новую схему планируют создать собственное муниципальное предприятие и закупать новую технику. В 2023 году власти краевой столицы запланировали приобрести 18 новых автобусов, которые пустят по маршруту № 10.

А когда в последний раз повышали тариф в общественном транспорте?

С января 2023 года проезд стал стоить 30 рублей. До этого в декабре 2021 года стоимость билета увеличили с 25 до 28 рублей. Пользователи транспортных карт платили 23 и 24 рубля. За современную историю в Барнауле уже около 20 раз меняли тариф.