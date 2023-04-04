Почему в Барнауле перевозчики чаще смогут повышать тариф и что это даст городу?
Власти города будут заключать контракты с предпринимателями сроком до трёх лет
04 апреля 2023, 09:15, ИА Амител
Администрация города Барнаула планирует заключать с городскими перевозчиками многолетние контракты – сроком до трёх лет. В перспективе это позволит транспортникам обновлять парк автобусов и трамваев. Главной особенностью соглашения станет то, что стоимость проезда в транспорте будет расти с учётом ежегодного удорожания топлива и тарифов на коммунальные услуги, что занимает наибольшую долю затрат у перевозчиков. Объясняем, зачем городские власти вообще решили перейти на новую схему работы.
Почему вообще решили перейти на долгосрочные контракты?
Администрация Барнаула планирует заключать долгосрочные контракты с перевозчиками, начиная с 1 декабря 2023 года. Об этом городские власти просили сами перевозчики уже много лет.
В договорах будут прописаны обязательства перевозчиков по обновлению автобусных парков. Требования для всех маршрутов должны быть едиными, экономически обоснованными и гарантирующими стабильную работу общественного транспорта. Кроме того, по поручению главы Барнаула Вячеслава Франка уже сформировали перечень маршрутов, с эксплуатантами которых планируется заключить долгосрочные контракты в этом году.
И как будут часто меняться тарифы?
Как пишет "Банкфакс", новый метод обслуживания городских маршрутов предполагает и возможность долгосрочного тарифного регулирования в общественном транспорте. Власти пояснили, что по этому механизму цену билетов будут устанавливать с учётом ежегодного удорожания топлива и роста тарифов на коммунальные услуги. Эти расходы занимают наибольшую долю в структуре затрат перевозчиков.
По мнению чиновников, такое плановое повышение стоимости проезда позволит фирмам "выстроить финансовую модель развития бизнеса на перспективу".
Впрочем, как часто теперь будут меняться тарифы, – неизвестно. Скорее всего, речь идёт о повышении стоимости проезда каждый год. Впрочем, это коснётся не всех перевозчиков, а только тех, кто работает на самых важных городских маршрутах.
И что, это позволит закупать новые автобусы?
Перевозчики утверждают, что да. В мэрии тоже говорили, что в текущих условиях "коротких" контрактов транспортные компании не могут строить планы, а также брать заёмные средства, чтобы развиваться и закупать новые автобусы. Так что высока вероятность, что такой подход позволит обновить часть общественного транспорта в Барнауле.
Также в администрации города под новую схему планируют создать собственное муниципальное предприятие и закупать новую технику. В 2023 году власти краевой столицы запланировали приобрести 18 новых автобусов, которые пустят по маршруту № 10.
А когда в последний раз повышали тариф в общественном транспорте?
С января 2023 года проезд стал стоить 30 рублей. До этого в декабре 2021 года стоимость билета увеличили с 25 до 28 рублей. Пользователи транспортных карт платили 23 и 24 рубля. За современную историю в Барнауле уже около 20 раз меняли тариф.
09:22:04 04-04-2023
Даст это одно - постоянно удорожание проезда. А перевозчики как не выполняли условия контрактов, так и не будут их выполнять. Зная, что три года у них пятая точка прикрыта. Все.
09:31:51 04-04-2023
Вот именно. Кроме гарантированного удорожания проезда и дальнейшей деградации остатков системы общественного транспорта городу и его жителям это ничего не даст. Правда ещё и владельцы собачьих будок и прочих скотовозок станут наглее в своих желаниях ... ©Чучмек
09:38:56 04-04-2023
А где 18 больших автобусов, которые администрация города собиралась покупать для восстановления муниципального предприятия?
09:56:29 04-04-2023
Семьёй из 3 чел соизмеримо по цене передвигаться на авто
09:59:33 04-04-2023
А штрафы за невыполнение обязательств по контрактам предусмотрены?
Или опять комитет по транспорту БГД, состоящий из собственников предприятий перевозчиков, сам себя удовлетворяет за счет граждан?
10:02:48 04-04-2023
Трёхлетний контракт-это долгосрочно? Сейчас на год,что-ли заключают? Не верю! Просто делается,чтобы каждый раз новостями о подорожании не будоражить народ и не придумывать отмазки. Удобно- прописал ежегодные инфляция + хотелка и отстаньте лет на много с вопросами....
10:12:25 04-04-2023
Как принимали в газелях деньги на левые номера, так и принимают. Эти деньги уже не идут в прибыль, а значит уже копятся основания для очередного роста
10:16:59 04-04-2023
Потому что ФНС у нас продает услуги по обналичке и рисованному НДСу, им дела нет до контроля и предотвращения налоговых преступлений!
10:20:40 04-04-2023
Потому что ФНС у нас продает-------- Тебя уже не один раз просили факты озвучить, но ты постоянно сливаешься в унитаз, вместо того чтобы осветить продажи. Сегодня тоже сольешься?
10:40:23 04-04-2023
им дела нет до контроля - налоговой сейчас ни до чего дела нет, у них ЕНП не взлетел, четвертый месяц всю страну лихорадит.
10:45:35 04-04-2023
Гость, если вы все утром едете примерно в одну сторону в одно и тоже время. А если один работает с 9,другой с 8, в разных районах, а ребенок в школу во вторую смену, то сколько надо авто?
11:08:00 04-04-2023
Потому что ФНС у нас продает услуги по обналичке и рисованному НДСу, им дела нет до контроля и предотвращения налоговых преступлений!----------Да сколько можно ежедневно одно и тоже писать? Есть факты конкретные? Кто, кому продал? Скорее всего нет. Могу предположить, что вы не имеете никакого отношения ни к налогом, ни к бизнесу в принципе. Иначе вы бы знали, что НДС ни купить, ни нарисовать не возможно.
11:18:24 04-04-2023
Необразованные опять распереживались за налоги.))))
12:00:14 04-04-2023
Гость, "Семьёй из 3 чел соизмеримо по цене передвигаться на авто"
да ладно)))
бензин, стоянка, страховка, налог, резина, мойка и техобслуживание.
покупка самого авто наконец. на ваш взгляд, это укладывается в 180 р/д?
и это я еще не написала про чехлы на сидушку, иконки, вонючку и штрафы.
12:36:05 04-04-2023
бензин, стоянка, страховка, налог, резина, мойка и техобслуживание--- люди, не имеющие авто, не поймут его прелести. Летом на дачу - 30 минут и там. А на автобусе с пересадкой - 1,5 часа и 80 р с человека. После работы заскочить в банк (ипотеку заплатить) или к маме лекарства завезти - дело 20 минут. А уж как ехать на автобусе с 9 килограммами стирального порошка, я вообще слабо себе представляю. Страховка - 7000 р, резина -20 000 (лет на 5) , бензин (1 000 р в неделю), налог 2500 , мойка -200 р 1 раз в месяц зимой, летом мою на даче. Итого 66700 в год. - 1282 р в неделю. Подьемная сумма
12:41:13 04-04-2023
Страховка - 7000 р, резина -20 000 (лет на 5) , бензин (1 000 р в неделю), налог 2500 , мойка -200 р 1 раз в месяц зимой, летом мою на даче. Итого 66700 в год. - 1282 р в неделю. Подьемная сумма ------- а масло не меняете? а запчасти тоже не меняете? и почему при таком низком налоге такая высокая страховка?
12:44:55 04-04-2023
Гость, к тому же и маршрут можно выстраивать более удобный!
13:03:18 04-04-2023
вас всех никто не будет слушать. А вы визжите громче. Все равно будет так как нада нам (уважаемым людям).
13:34:30 04-04-2023
а масло не меняете? а запчасти тоже не меняете? и почему при таком низком налоге такая высокая страховка?--- масло один раз в год - 4 000 р , ну добавим еще 20 000 в год на ЗАПЧАСТИ ( хотя трачу гораздо меньше). Итого 90700 или 1744 в неделю. а теперь считаем проезд на общественном траспорте: я 60 р в день, и час и столько же вечером. Муж- 60 р в день- около часа утром и столько же вечером, дочь 120 р в день ( с пересадкой) и 1,5 часа утром и столько же вечером. Итого 240 р в день или 1200 в неделю. Зато на дорогу уходит у меня 20 мин, у дочери 30, у мужа 4о утром и столько же вечером. 500 р в неделю за возможность поспать лишних полчаса это не дорого. А почему страховка должна быть соизмерима с налогом?
21:21:52 04-04-2023
Гость, "люди, не имеющие авто, не поймут его прелести"
вы правы, именно по этому я продала авто, так и не поняв его прелести. (дачу, кстати, тоже))
мне оно просто не нужно, но разговор был не об этом, а соразмерности затрат на ОТ и авто.
я в ваших подсчетах не увидела стоимости самого автомобиля и стоянки (гаража). скорее всего, вы из тех, кто ставит машинку под окнами, тогда давайте стоимость авто приплюсуем и итоговая сумма сразу изменится в разы)
06:25:39 05-04-2023
именно по этому я продала авто ---- кто-то в парикмахерской стрижётся, а кто-то дома машинкой, посчитав, что машинка за 1000 руб дешевле, чем ежедневная стрижка. Сравнение цен неуместно. С учётом семьи, дачи, вывезти на отдых, комфортно доехать до работы и обратно (что в принципе невозможно в ОТ) поповоз отбивает все затраты по своей ценности. И это в городе. Сейчас развиваются коттеджные посёлки, где иметь 1-2 авто в семье жизненная необходимость.