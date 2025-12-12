Такой день. Протест против нового ЖК и изъятие имущества у экс-чиновника на 300 млн рублей

О главных событиях региона за 12 декабря

12 декабря 2025

Такой день / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

Жилой комплекс высотой 17 этажей все же возведут в Барнауле по адресу улица Малахова, 134а. Рядом располагается ВДНХ и будущий большой парк, который строят за ТРЦ "Европа", а также школа и стадион по хоккею на траве "Коммунальщик". Инвестор обещает, что строительные работы не повлияют на окружающую застройку. Однако жители соседних домов, узнав о возможной застройке участка, написали обращение в прокуратуру Алтайского края, а также представителям властей города и края. В частности, в петиции барнаульцы выразили опасение, что стройка может повредить близлежащим домам и общественным зданиям.

Из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ в Барнауле частично приостановили работу школы и детские сады. Решение о введении ограничений принято в 95 классах 29 школ и 55 группах 41 детского сада. На занятия не пришло более 20% воспитанников каждой из этих групп и классов.

Суд в Новосибирске изъял имущество на 300 млн рублей у экс-руководителя Южно-Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора Андрея Фролова из Бийска. Недвижимость у него, по информации ведомства, располагается в Алтайском крае, Новосибирской области, Турции, Грузии и Таиланде.