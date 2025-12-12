В Барнауле из-за карантина частично приостановили работу 29 школ и 41 детсад
Заболеваемость ОРВИ продолжает расти в регионе
12 декабря 2025, 13:20, ИА Амител
Из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ в Барнауле частично приостановили работу школы и детские сады, сообщает ngs22.ru, ссылаясь на городской комитет по образованию.
Решение о введении ограничений принято в 95 классах 29 школ и 55 группах 41 детского сада. Причиной стало превышение порога заболеваемости: на занятия не пришло более 20% воспитанников каждой из этих групп и классов.
Карантин продлится не менее семи дней. Для школьников, чьи классы временно закрыты, занятия проводиться не будут. Учителя скорректируют учебные программы, чтобы восполнить пропущенный материал.
В Алтайском крае растет заболеваемость ОРВИ. По данным Роспотребнадзора, за прошлую неделю она увеличилась на 21,6%, было зарегистрировано 25,3 тыс. случаев. Кроме того, по региону ходит гонконгский грипп, а вместе с ним и свиной.
Академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что заболеваемость гриппом и ОРВИ продолжит расти еще несколько недель. В ряде регионов был превышен эпидпорог и введены карантинные меры.
15:35:07 12-12-2025
Не надо ждать,когда полшколы заболеет! Началась вспышка,надо раньше уходить на каникулы детям!
Причем сразу во всех школах! Тем более по региону ходит гонконгский грипп, а вместе с ним и свиной ОРВИ!
17:51:25 12-12-2025
Гость (15:35:07 12-12-2025) Не надо ждать,когда полшколы заболеет! Началась вспышка,надо... работают по нормам, не по наитию или по желанию
11:15:46 14-12-2025
У нас две недели назад большая часть класса болела, но на карантин не закрывали, учителю нужна справка , но справку блин выдают перед выходом в школу. Какую она справку ждала непонятно. Короче пока ждала, что все отпишутся, по какой причине пропуск, уже все выздоровели и вышли. Итог: им бумажки важнее здоровья детей.
11:48:43 14-12-2025
Гость (11:15:46 14-12-2025) У нас две недели назад большая часть класса болела, но на ка...
Вы когда и где видели адекватных учителей? Такие давно из школ ушли.