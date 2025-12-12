В Барнауле из-за карантина частично приостановили работу 29 школ и 41 детсад

Заболеваемость ОРВИ продолжает расти в регионе

12 декабря 2025, 13:20, ИА Амител

Школа / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ в Барнауле частично приостановили работу школы и детские сады, сообщает ngs22.ru, ссылаясь на городской комитет по образованию.

Решение о введении ограничений принято в 95 классах 29 школ и 55 группах 41 детского сада. Причиной стало превышение порога заболеваемости: на занятия не пришло более 20% воспитанников каждой из этих групп и классов.

Карантин продлится не менее семи дней. Для школьников, чьи классы временно закрыты, занятия проводиться не будут. Учителя скорректируют учебные программы, чтобы восполнить пропущенный материал.

В Алтайском крае растет заболеваемость ОРВИ. По данным Роспотребнадзора, за прошлую неделю она увеличилась на 21,6%, было зарегистрировано 25,3 тыс. случаев. Кроме того, по региону ходит гонконгский грипп, а вместе с ним и свиной.

Академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что заболеваемость гриппом и ОРВИ продолжит расти еще несколько недель. В ряде регионов был превышен эпидпорог и введены карантинные меры.