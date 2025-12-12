ЖК рядом со стадионом "Коммунальщик" разрешили построить, несмотря на протесты барнаульцев

Проект одобрили единогласно члены градсовета

12 декабря 2025, 08:00, Вячеслав Кондаков

Проект дома в Барнауле по адресу Малахова, 134а / Фото: amic.ru

Жилой комплекс высотой 17 этажей все же возведут в Барнауле по адресу улица Малахова, 134а. Рядом располагается ВДНХ и будущий большой парк, который строят за ТРЦ "Европа", а также школа и стадион по хоккею на траве "Коммунальщик". Проект ЖК со второй попытки приняли на заседании градсовета Барнаула 11 декабря. У экспертов не возникло вопросов к проекту, хотя раньше жители соседних домов призывали власти города не допустить стройки и писали обращения в различные инстанции. Инвестор обещает, что строительные работы не повлияют на окружающую застройку.

Что известно о доме?

Документацию разработала компания "Планета" совместно с архитектурной мастерской Владимира Золотова. Последний и представил проект. По сравнению с первым рассмотрением, изменилась только архитектура. Если коротко, то дом будет высотой 17 этажей и с подземной парковкой. Высота жилых этажей – 3 метра, высота первого – 3,9 метра, высота автостоянки – переменная. Въезд на территорию запроектирован с внутриквартального проезда. На территории появятся детские игровые и физкультурные площадки, площадки для отдыха взрослых. Проект предусматривает нормативный уровень озеленения. Строить будут только в границах участка – около 2,6 тысячи квадратных метров. Дом рассчитан на 128 квартир. Подразумевается строительство парковки.

Владимир Золотов сообщил, что рядом с домом и стадионом "Коммунальщик" сделают пешеходную и прогулочную зоны. Для этого придется затронуть часть сквера рядом. Заезд на территорию комплекса будет со стороны Взлетной.

Также Владимир Золотов представил два варианта цветового решения здания: чисто белый оттенок и с элементами красного, что будет хорошо сочетаться с соседним ЖК "Рубин".

Что сказали о проекте эксперты?

А в целом мало чего. Барнаульский депутат Сергей Струченко поинтересовался, как инвестор решил вопрос с жителями соседних домов, которые выступают против застройки. Присутствовавший на заседании руководитель компании "Планета" Сергей Борисов пояснил, что при строительстве фундамента будут использовать "безударный" метод, поэтому сваи, скорее всего, будут "погружать". Инвестор пошел навстречу жителям соседних домов, поэтому любое влияние на окружающую застройку будет исключено.

Барнаульский предприниматель Евгений Носенко предложил инвестору лучше разработать пешеходную связь будущего ЖК с другими объектами. Для этого необходимо провести тротуары не только к улице Взлетной, но и к ВНДХ, а также соседнему ЖК "Рубин". И тогда местные жители не будут против строительства, а, наоборот, будут его поддерживать.

Больше возражений не было. В итоге проект приняли.

А почему вообще кто-то выступал против и причем тут клуб "Коммунальщик"?

Как ранее писал amic.ru, тайный инвестор выкупил небольшой участок земли рядом со стадионом "Коммунальщик" на пересечении улиц Взлетной и Малахова и планирует там возвести неизвестный объект. Скорее всего, речь идет о площадке с гаражами. Жители соседних домов сообщали amic.ru, что уже заметили строительную технику рядом со стадионом. Президент и главный тренер "Коммунальщика" Владимир Кобзев подтвердил, что действительно продал небольшой участок рядом с ареной тайному инвестору и одновременно другу, который взамен пообещал вложить около 30–40 миллионов рублей в реконструкцию базы команды.

Жители соседних домов, узнав о возможной застройке участка, написали обращение в прокуратуру Алтайского края, а также представителям властей города и края. В частности, в петиции барнаульцы выразили опасение, что стройка может повредить близлежащим домам и общественным зданиям. Кроме того, заявители обращают внимание на транспортную перегруженность ул. Взлетной и дефицит парковок. Также горожан интересовало, как земельный участок мог быть продан, и просили надзорные органы проверить все документы.

Кстати, на участке рядом со стадионом уже замечена строительная техника.