ЖК рядом со стадионом "Коммунальщик" разрешили построить, несмотря на протесты барнаульцев
Проект одобрили единогласно члены градсовета
12 декабря 2025, 08:00, Вячеслав Кондаков
Жилой комплекс высотой 17 этажей все же возведут в Барнауле по адресу улица Малахова, 134а. Рядом располагается ВДНХ и будущий большой парк, который строят за ТРЦ "Европа", а также школа и стадион по хоккею на траве "Коммунальщик". Проект ЖК со второй попытки приняли на заседании градсовета Барнаула 11 декабря. У экспертов не возникло вопросов к проекту, хотя раньше жители соседних домов призывали власти города не допустить стройки и писали обращения в различные инстанции. Инвестор обещает, что строительные работы не повлияют на окружающую застройку.
Что известно о доме?
Документацию разработала компания "Планета" совместно с архитектурной мастерской Владимира Золотова. Последний и представил проект. По сравнению с первым рассмотрением, изменилась только архитектура. Если коротко, то дом будет высотой 17 этажей и с подземной парковкой. Высота жилых этажей – 3 метра, высота первого – 3,9 метра, высота автостоянки – переменная. Въезд на территорию запроектирован с внутриквартального проезда. На территории появятся детские игровые и физкультурные площадки, площадки для отдыха взрослых. Проект предусматривает нормативный уровень озеленения. Строить будут только в границах участка – около 2,6 тысячи квадратных метров. Дом рассчитан на 128 квартир. Подразумевается строительство парковки.
Владимир Золотов сообщил, что рядом с домом и стадионом "Коммунальщик" сделают пешеходную и прогулочную зоны. Для этого придется затронуть часть сквера рядом. Заезд на территорию комплекса будет со стороны Взлетной.
Также Владимир Золотов представил два варианта цветового решения здания: чисто белый оттенок и с элементами красного, что будет хорошо сочетаться с соседним ЖК "Рубин".
Что сказали о проекте эксперты?
А в целом мало чего. Барнаульский депутат Сергей Струченко поинтересовался, как инвестор решил вопрос с жителями соседних домов, которые выступают против застройки. Присутствовавший на заседании руководитель компании "Планета" Сергей Борисов пояснил, что при строительстве фундамента будут использовать "безударный" метод, поэтому сваи, скорее всего, будут "погружать". Инвестор пошел навстречу жителям соседних домов, поэтому любое влияние на окружающую застройку будет исключено.
Барнаульский предприниматель Евгений Носенко предложил инвестору лучше разработать пешеходную связь будущего ЖК с другими объектами. Для этого необходимо провести тротуары не только к улице Взлетной, но и к ВНДХ, а также соседнему ЖК "Рубин". И тогда местные жители не будут против строительства, а, наоборот, будут его поддерживать.
Больше возражений не было. В итоге проект приняли.
А почему вообще кто-то выступал против и причем тут клуб "Коммунальщик"?
Как ранее писал amic.ru, тайный инвестор выкупил небольшой участок земли рядом со стадионом "Коммунальщик" на пересечении улиц Взлетной и Малахова и планирует там возвести неизвестный объект. Скорее всего, речь идет о площадке с гаражами. Жители соседних домов сообщали amic.ru, что уже заметили строительную технику рядом со стадионом. Президент и главный тренер "Коммунальщика" Владимир Кобзев подтвердил, что действительно продал небольшой участок рядом с ареной тайному инвестору и одновременно другу, который взамен пообещал вложить около 30–40 миллионов рублей в реконструкцию базы команды.
Жители соседних домов, узнав о возможной застройке участка, написали обращение в прокуратуру Алтайского края, а также представителям властей города и края. В частности, в петиции барнаульцы выразили опасение, что стройка может повредить близлежащим домам и общественным зданиям. Кроме того, заявители обращают внимание на транспортную перегруженность ул. Взлетной и дефицит парковок. Также горожан интересовало, как земельный участок мог быть продан, и просили надзорные органы проверить все документы.
Кстати, на участке рядом со стадионом уже замечена строительная техника.
08:03:29 12-12-2025
Шах вам и мат, протестующие граждане Барнаула. Как им надо, так они делают.
08:05:29 12-12-2025
Мэрия продалась. С Потрахами!
08:06:56 12-12-2025
„Осел, груженный золотом, возьмёт любую крепость.“
09:07:34 12-12-2025
Желаю скорейшего банкротства застройщику. От всей души. Искренне.
09:41:15 12-12-2025
Это все, что нужно знать об ориентированности власти на потребности граждан)
09:46:04 12-12-2025
Вот и всё лицо власти все стадионы под ЖК и ТЦ
10:04:29 12-12-2025
Комментаторы, вы сумасшедшие? Как инициативная кучка слабообразованного народа может делать выводы о том, в чем ни чего не понимает? и почему у них надо идти на поводу?
10:42:09 12-12-2025
Гость (10:04:29 12-12-2025) Комментаторы, вы сумасшедшие? Как инициативная кучка слабооб... Да-да-да. Зато архитекутра у нас понимает очень много. Достаточно посмотреть на тот же Красноармейский - такой архитектурной дичи, наверное, нет ни в одном городе) А сейчас там еще вплотную к дороге ЖК воткнут (сквер же около Колизея разрешили застроить, и правда, зачем он там), будет вообще отлично. Напомню, архитекторы хотели впихнуть мед. центр вплотную к дому №109 на Папанинцев, где пятачок размером с гулькин нос, и напротив на углу напротив Анастасии тоже хотели здание поставить. И если бы не жильцы, и там и там бы построили. И сквера около Гулливера уже бы давно не было, если б не "ничего не понимающая кучка слабообразованного народа", ага. Котрому почему-то нужны не парковки и ТЦ с высотками, а парки и скверы. Совсем обалдели, своего счастья не ценят.
11:02:59 12-12-2025
Да хрен с ними, с этими выселками, что хотят, то пусть и строят....
11:29:10 12-12-2025
Вся местная власть на защите богатеев, помочь может только Президент, 19 декабря- прямая линия с Президентом!
12:23:11 12-12-2025
Уважающий клиентоцентричность (11:29:10 12-12-2025) Вся местная власть на защите богатеев, помочь может только П... Смешной.
12:03:52 12-12-2025
Видимо для китайцев и таджиков землю экономят...
13:58:11 12-12-2025
Наконец то преобразится часть улицы именно в этом участке, а на то есть причины.
Это действительно продуманный проект и вот почему, выходя из дома(Жк Рубин, мне приходится идти по взлетной мимо стадиона и платной парковки , где лает собака, где очень неудобная тропа, чаще грязь и не ухоженные деревья.
Будет построен дом с высокими потолками (целых 3 метра — это роскошно!) и просторным первым этажом задают новый стандарт комфорта.
Отдельный респект за продуманную подземную парковку — это решение разгрузит двор и создаст безопасную среду для детей, кто там что говорит о загруженных парковочных местах, застройщик все предусмотрел - почитайте.
Здорово, что территория будет не просто застроена, а по-настоящему обжита, тот колхоз который есть сейчас наконец то преобразится!!!
14:13:27 12-12-2025
Дмитрий (13:58:11 12-12-2025) Наконец то преобразится часть улицы именно в этом участке, а... Ну нельзя же так))) Вы, когда заказанное пишете, хоть немного от казенного штиля отступайте. А то совсем-совсем не палитесь. И да, печально, я смотрю, у нашей власти дела - грамотного человека на заказные посты найти, видимо, денег нет.
16:38:03 12-12-2025
Дмитрий (13:58:11 12-12-2025) Наконец то преобразится часть улицы именно в этом участке, а... Вот насмешил, собака помешала. Да эта собака с ошейником живёт тут уже года 4, и её не боятся даже дети, которые на стадионе играют, и я что-то ни разу не видел, чтобы она на кого-то рычала. Агрессивные собаки скорее появятся во время стройки. Привет, "сосед", с комментом заказухой.
17:30:53 12-12-2025
Дмитрий (13:58:11 12-12-2025) Отдельный респект за продуманную подземную парковку — это решение разгрузит двор
Дима, а вам слабо ответить на 3 (три) вопроса?
1- Сколько квартир планируется в новостройке?
2- На сколько мест будет подземная парковка?
3- Ну и так, чтоб все поржали. Куда "новые жители", не желающие тратить деньги на "подземные" парковки, свои "тележки" втыкать будут? (В текущих ценах "подземка наверное минимум в миллион, а то и дороже обойдется..") В том районе и так все забито машинками на улицах.
А высота потолков, в век автозависимого населения, играет такую себе роль, без ваших ответов на первые 3 (три) вопроса.
Жду ответа до 21 часа сегодня 12.12.2025. Иначе вы будете считаться как промоутер бестолковой свечки, коих уже на Шумакова навтыкали...
07:59:35 13-12-2025
Дмитрий (13:58:11 12-12-2025) Наконец то преобразится часть улицы именно в этом участке, а... Высота этажа (это от пола до пола) - минусуем перекрытие, наливные полы, натяжной потолок. Получаем максимум 2.4 м - да, шикарное предложение.
11:28:10 13-12-2025
Дмитрий (13:58:11 12-12-2025) Наконец то преобразится часть улицы именно в этом участке, а... О, грязь вы увидели? Так эту грязь кто развёл? Кобзев свои доски уже 2й год из - под трибун не убирает, лежат там, гниют доски, если это его участок, так пусть хоть забор ставит, почему мы должны смотреть на его мусор? Ах, да, тут покрытие со стадиона, которое трактор сдирал под ваш недо дом, если его так можно назвать, этот "шикарный" проект, валяется теперь горой, с балкона вот смотришь и думаешь, могилки там что ли, а может курган какой скифский на стадионе появился?
14:10:37 12-12-2025
Это все, что нужно знать о градостроительной политике города. Потом можно не удивляться через какое-то время новым арестам
14:10:56 12-12-2025
А почему этот дом будет вне границ участка, который Кобзев продал? Ради их площадки спилят тополя и яблони, которые растут сейчас?
14:55:32 12-12-2025
Отличный проект!
Новый дом — это не просто жилье, а шаг к улучшению всего района.
Застройщик с историей предлагает качество по конкурентной цене. Их проект с комфортом и инфраструктурой — прямой ответ на текущие проблемы: он заменит грязь и хаос на благоустроенную территорию.
Это и есть та самая работа над улучшением, на которую стоит обращать силы
16:19:51 12-12-2025
Маргарита (14:55:32 12-12-2025) Отличный проект! Новый дом — это не просто жилье, а шаг ... Отвратительный проект. У нас в квартале нет грязи, все в порядке, грязь - так это от вашей стройки будет. Перегруз Взлётной, школы и садика.
16:35:07 12-12-2025
Маргарита (14:55:32 12-12-2025) Отличный проект! Новый дом — это не просто жилье, а шаг ... И когда же у застройщика история проявилась? Как писал ранее сайт Амител,Согласно данным "СПАРК Интерфакс", компания "СЗ "Аура-Парк" была зарегистрирована 1 августа 2025 года. Ух, с августа до декабря уже что-то успели построить?)))
20:25:23 12-12-2025
Гость (17:30:53 12-12-2025) Дима, а вам слабо ответить на 3 (три) вопроса? 1- С... Добрый вечер, многоуважаемый «гость»!!! Для начала можно было бы и представиться ((((, но упустим сей незначительный момент
На самом деле импонирует, что вы решили , что мой текст «заказной», значит можно будет всегда найти подработку на «черный день😂»
По всем вас интересующим вопросам обратитесь на официальный сайт застройщика))) я в этом доме приобретать недвижимость не планировал, так что бесплатной консультации у вас УВЫ не сложилось.
А мнение свое у нас может высказать каждый желающий, клеветы в моих словах нет. Это МОЕ личное мнение.
А если все таки хочется @поржать, 😂то проведите свой вечер в веселой компании
20:46:44 12-12-2025
Дом будет. Это уже факт. Поэтому из хорошего, что не очередная панелька, коих много спустя 5 метров, а что-то симпатичное. Хотя б на плане. Ну и парковка. Пока все заедут, хоть места будут для других домов, а то кошмар что в соседних дворах творится.
00:18:30 13-12-2025
Гость (22:29:42 12-12-2025) Добрый вечер, многоуважаемый «гость»!!! Для начала можно был... Хорошо, Дмитрий. Зовите меня Господин или Хозяин. Вы растеклись буквами по словесам, но ни один вопрос так ничего и не смогли ответить по существу... Видимо ответы на такие вопросы вам еще не скинули? Маркетологам ЖЫРНЫЙ минус!!! Напишите телефон и адрес электронной почты вашего руководства. Я им позвоню/напишу и не только вас предновогодней премии лишат, но и ваших коллег. Вас, за не знание ответов и общую неподготовленность (то бишь бестолковость), а маркетологов, за недогадки про возможные вопросы.
08:38:07 13-12-2025
Предлагаю жителям квартала записать коллективное видео обращение на предстоящую горячую линию и разослать его не только главе государства, но и в Генеральную прокуратуру, Правительство РФ, федеральные СМИ. Пусть вся Россия узнает про творящийся беспредел. Нужно до конца отстаивать свои права. сила в единении!
09:21:09 13-12-2025
Будет дом или парковка как сейчас наверное все равно!
У нас одна проблема это пробки и причем в обе стороны по улице, что в сторону Малахова, что в сторону Шумакова , перекресток с Лазурной вообще самый неудобный, стройки по Улице не мало , будет еще загруженнее и это факт!
А вот вопрос на самом деле меня интересующий, что будет со стадионом, хоккей на траве в крае шибко то не развит, вижу с балкона, когда проводят соревнования приезжают и с других стран, стройте и вложите в спорт, нужен стадион и помещения для нормальных раздевалок, дайте условия развитию данного спорта и стройте !
11:59:26 13-12-2025
Маргарита (14:55:32 12-12-2025) Отличный проект! Новый дом — это не просто жилье, а шаг ... %а школу построит