Такой день. Расследование дела о падении башни и идея объединить Алтай с НСО

О главных событиях Алтайского края за 17 февраля

16 февраля 2023, 23:57, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Дело о падении водонапорной башни в селе Аллак Каменского района расследуют в Алтайском крае. Представители СК установили, что объёмы потребляемой воды в селе не уменьшились. Следователи продолжают опрос местных жителей и проводят строительно-техническую экспертизу.

16 февраля с площади Сахарова в Барнауле отправился очередной, десятый по счёту, гуманитарный груз в зону СВО. Общий вес конвоя составил 68 тонн. Это медикаменты, спецтехника, экипировка для военнослужащих, подарки к 23 Февраля, письма со словами поддержки.

В отправке принял участие губернатор Виктор Томенко. Он поблагодарил жителей края, волонтёров, общественников, предпринимателей и руководителей предприятий за сбор гуманитарной помощи для военнослужащих, в том числе мобилизованных в регионе, и жителей Донбасса.

Бывший кандидат на пост губернатора Алтайского края Андрей Крылов предложил объединить Алтайский край с Новосибирской областью. Исторически Алтайский край и Новосибирская область тесно связаны. Не секрет, что жители Алтайского края нередко приезжают в Новосибирск на учёбу, создают там семьи, остаются жить.

Деревянный домик в Республике Алтай, в котором проходили съёмки триллера "Бешенство" Дмитрия Дьяченко, выставили на продажу. Постройка появляется в кульминационных сценах фильма. Её специально возвели недалеко от турбазы "Динамо" в декабре 2020 года.