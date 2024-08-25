Такой день. Разбитая гимназия и восстановление движения трамваев

Главные новости в Алтайском крае 25 августа

25 августа 2024, 23:30, ИА Амител

Звездное небо / Фото: pxhere.com/ru/photo/694002

В здании гимназии № 5 в городе Камне-на-Оби появились огромные трещины и начали вываливаться кирпичи.

Зданию почти 90 лет. Из-за трещин и щелей зимой температура в кабинетах не превышает 7-9 градусов. В прошлом году детей несколько раз отправляли на дистанционное обучение.

В отчаянии родители обращались на прямую линию к президенту России и губернатору края. Глава региона пообещал построить новую школу.

В Барнауле восстановили движение трамваев № 2, 7 и 10.

Маршруты изменяли из-за работ на переезде по улице 280-летия Барнаула. Полностью завершить их планируют до 2 сентября.

Алтайские пожарные помогли грибникам, потерявшимся в лесу.

Мужчина и женщина отправились собирать грибы в лесу рядом с селом Красная Дубрава, однако их машина застряла в грязи. Выбраться самостоятельно люди не смогли.

На помощь пришли пожарные, которые отыскали грибников и помогли вызволить легковушку.