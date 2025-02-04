Такой день. Раздражающие светофоры и вдохновляющий Мацуев

О главных событиях Алтайского края за 4 февраля

04 февраля 2025, 23:50, ИА Амител

Зимний вечер в Барнауле / Фото: amic.ru

Барнаульские автомобилисты обратили внимание на пробки, которые появились на дорогах после изменений в работе светофоров.

На некоторых участках улиц пешеходам выделили больше времени, чтобы перейти дорогу.

В Барнауле осудили военного, который несколько раз уклонялся от военной службы. Мужчина получил семь с половиной лет лишения свободы.

Так, 17 ноября 2022 года военнослужащий самовольно покинул воинскую часть, поскольку решил отдохнуть от своих обязанностей. 25 января 2023 года он сам прибыл в военный комиссариат и получил предписание явиться 31 января, однако в итоге не выполнил этого требования. Только 15 марта военнослужащий был задержан полицией.

23-летний житель Бийска попытался угнать ВАЗ-2107 ради ночной поездки.

Накануне молодой человек распивал алкоголь с приятелем. По дороге в магазин он резко захотел прокатиться по ночному городу и заприметил припаркованную во дворе "семерку".

4 февраля Денис Мацуев приехал в Барнаул с концертом в рамках музыкального фестиваля "Денис Мацуев представляет: Диалог поколений".

Корреспонденту amic.ru удалось пообщаться с пианистом-виртуозом и узнать, какие чувства у него вызывают регионы России, а также поговорить о самом выступлении и будущих концертах в краевой столице.

В Рубцовском районе сотрудники Госавтоинспекции спасли водителя фуры, который замерзал на трассе из-за неисправности топливной системы автомобиля.

Экипаж ДПС заметил обледенелый тягач на 319-м километре трассы А-322 Барнаул – Рубцовск – граница Казахстана. Водитель рассказал, что дизельное топливо замерзло, и он уже около пяти часов не может продолжить движение. Ситуацию осложняли сильный ветер и снегопад.