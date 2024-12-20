Такой день. Резонансный приговор и "мигранты-пацифисты"

О главных событиях Алтайского края за 20 декабря

20 декабря 2024, 23:50, ИА Амител

Фото: Jorge Fernández Salas / unsplash.com

В Барнауле сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении грабежа.

В отдел полиции по Ленинскому району поступило заявление от 51-летнего горожанина. Мужчина рассказал, что ночью отдыхал в увеселительном заведении и распивал алкоголь с незнакомцем. Через некоторое время мужчины вышли на улицу и начали ссориться.

Алтайский краевой суд 20 декабря изменил приговор бывшему зампредседателя "дорожного" комитета Барнаула Сергею Щукину, который был посредником в даче взятки экс-заместителю мэра города Антону Шеломенцеву.

Новый приговор – три года строгого режима со штрафом в размере 2 млн рублей.

Военные следователи и полицейские выявили мигрантов, которые получили российское гражданство и уклоняются от постановки на воинский учет. Рейд прошел в Барнауле и Первомайском районе.

Во время проверки силовики обнаружили трех "новых граждан", не вставших на учет. В итоге их доставили в военкомат.

18-летняя жительница Барнаула хотела подзаработать на инвестициях и лишилась своих сбережений.

Студентка одного из колледжей через мессенджер познакомилась с некой Кристиной и во время общения та показала программу, в которой можно получить высокий доход, вкладывая деньги.

Крупнейший каток Алтайского края на стадионе "Клевченя" в Барнауле открылся для посетителей 20 декабря.