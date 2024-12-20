Суд дал реальный срок Щукину – посреднику в деле заммэра Барнаула Шеломенцева

Апелляционная инстанция частично удовлетворила жалобу прокуратуры на прошлый "мягкий" приговор

20 декабря 2024, 15:24, ИА Амител

Алтайский краевой суд 20 декабря изменил приговор бывшему зампредседателя "дорожного" комитета Барнаула Сергею Щукину, который был посредником в даче взятки экс-заместителю мэра города Антону Шеломенцеву. Новый приговор – три года строгого режима со штрафом в размере 2 млн рублей. Также Щукину зачли срок пребывания под стражей с 22 ноября 2023 года по 11 января 2024 года (по схеме один день под стражей равен одному дню в колонии). Об этом сообщает корреспондент amic.ru из зала суда.

Таким образом, апелляционный суд частично удовлетворил жалобу прокуратуры на прошлый приговор, согласно которому Щукин получил пять лет условно со штрафом в размере 2 млн рублей.

"Защита будет подавать жалобу в кассационный суд. Попытается оспорить этот приговор", – отметил наш корреспондент.

Что требовала прокуратура?

Прокуратура запрашивала для Сергея Щукина реальный срок: пять лет колонии строгого режима со штрафом в размере 20 млн рублей. Также гособвинитель требовал лишить Щукина права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в органах местного самоуправления.

Прокуратура просила исключить из приговора смягчающие обстоятельства, а именно активное способствование раскрытию преступления.

Сторона защиты с этими требованиями категорически не согласилась и попросила оставить без изменения приговор Центрального районного суда. Теперь адвокат будет подавать жалобу на решение Алтайского краевого суда в кассацию.

Сергей Щукин / Фото: amic.ru / Антон Дегтярев

За что осудили Щукина?

По версии следствия, Сергей Щукин в 2020 году стал посредником при передаче перевозчиком Олегом Бесчастным взятки 2 млн рублей на тот момент еще председателю "дорожного" комитета Барнаула Антону Шеломенцеву. Последний за деньги должен был покровительствовать Бесчастному и обеспечить его победу в конкурсе на маршруты № 41 и 78 (правда, они перевозчику так и не достались). Шеломенцев же забрал 1,2 млн рублей и "отмыл" их, купив через Щукина машину Subaru Outback. Остальные 800 тысяч Щукин взял за посредничество.

Также Щукин оказывал посреднические функции при передаче взятки Шеломенцеву от директора томской компании "Запсиб-Мост" Дениса Илюшина. В феврале 2020 года Щукин и Шеломенцев решили построить склады для хранения инертных материалов. Они попросили Дениса Илюшина разработать проект данных складов. За это Шеломенцев должен был покровительствовать Илюшину при заключении госконтрактов. Номинально проект стоил 350 тысяч рублей, но платить за него никто не стал. Илюшин свою работу сделал, а Шеломенцев и Щукин добились разрешения на строительство.

Также следствие уверено, что в феврале 2022 года Илюшин передал Шеломенцеву через Щукина взятку 250 тысяч рублей. Эти деньги также полагались за помощь при заключении госконтрактов.

Что с другими фигурантами дела?

Пока приговоры суды вынесли по делам Сергея Щукина и Олега Бесчастного. Последнего по статье о даче взятки в крупном размере приговорили к штрафу в размере двадцатикратной суммы взятки – 40 млн рублей. Суд наложил арест на имущество бизнесмена, в том числе на три легковых автомобиля и 16 автобусов. Общая сумма арестованного имущества составила более 52 млн рублей.

Денис Илюшин сейчас находится под арестом, его процесс пока не стартовал. Своей вины в даче взятки предприниматель не признает и считает, что никакого преступного умысла в его действиях не было.

По делу самого Шеломенцева сейчас идет суд, там завершается опрос свидетелей. Недавно в суде допросили Сергея Щукина. Подробнее об этом можно прочитать здесь.