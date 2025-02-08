Такой день. Россия, рожденная на Алтае, и жуткое ДТП, унесшее жизнь молодой девушки

О главных событиях Алтайского края за 8 февраля

08 февраля 2025, 23:50, ИА Амител

Зимний вечер в Барнауле / Фото: amic.ru

В селе Родино Алтайского края многодетная семья назвала свою новорожденную дочь Россией.

Отмечается, что Рося – так девочку ласково называют в кругу семьи – родилась в Год защитника Отечества – это делает выбор имени еще более символичным. В семье девочку с нетерпением ждали три старших брата и три сестры.

В Целинном районе 21-летний местный житель "путем свободного доступа" похитил у своей соседки двух свиней.

70-летняя хозяйка заметила пропажу и обратилась в полицию. Оперативники установили подозреваемого, который признался в содеянном.

Одну свинью злоумышленник сдал на мясо, а вырученные деньги – 20 тысяч рублей – потратил на личные нужды. Вторую он употребил в пищу.

В одном из высотных домов Барнаула сработала автоматическая пожарная сигнализация. Как выяснилось, на тринадцатом этаже в квартире вспыхнула занавеска.

"Самостоятельно из подъезда эвакуировались 40 человек (в том числе 15 детей). Пострадавших нет", – рассказали в МЧС.

В Барнауле на проспекте Ленина произошло ДТП. Автомобиль въехал в козырек над входом в Министерство культуры Алтайского края.

В Барнауле на улице Чкалова произошло смертельное ДТП.

Как рассказали в краевой Госавтоинспекции, женщина, находившаяся за рулем "Мерседеса", сбила 25-летнюю девушку, которая шла по тротуару. Пострадавшая скончалась на месте.