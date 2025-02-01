Такой день. Рост заболеваемости ОРВИ на Алтае и "охота" на пьяных водителей

Главное за 1 февраля

01 февраля 2025, 23:31, ИА Амител

Фото: Jorge Fernández Salas / unsplash.com

В Алтайском крае за четвертую неделю 2025 года выявили 22,5 тысячи случаев заражения ОРВИ. Это выше результата прошлой недели на 19,8%.

Алтайский край занял третье место в рейтинге по приобретению сельхозтехники в 2024 году. Аграрии приобрели более 2800 единиц техники и оборудования.

В Алтайском крае муж и жена создали ОПГ с оборотом в миллиарды рублей. Преступники занимались незаконной банковской деятельностью и отмыванием денег.

В Барнауле 1 и 2 февраля сотрудники ГАИ проводят рейд "Нетрезвый водитель". Его цель – находить автомобилистов, которые сели пьяными за руль.

ДТП с участием автомобилей с левым рулем в Алтайском крае в 2024 году было в два раза больше, чем с правым: 1603 против 740.