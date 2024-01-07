Такой день. Рождество и смертельная авария на трассе Барнаул — Бийск

О главных событиях 7 января в Алтайском крае

07 января 2024, 22:00, ИА Амител

Фото: amic.ru

7 января православные христиане отмечают Рождество. В храмах Алтайского края накануне прошли ночные богослужения. Чем еще запомнился 7 января – в нашем традиционном обзоре.

Основные новости были связаны с одним из главных церковных праздников, с которым мы вас поздравляем! Кстати, фотокорреспондент amic.ru побывала в церкви Иоанна Богослова, на улице Шумакова, где на рождественский сочельник собрались сотни барнаульцев.

По случаю Рождества в Барнаул привезли чудотворную икону царя-мученика Николая II. В нее вложили частицы мощей святого великомученика и целителя Пантелеймона и святого преподобного Иосифа Волоцкого.

С праздником жителей Алтайского края поздравил губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Пост об этом глава региона разместил в своем телеграм-канале. В нем Томенко рассказал, какие чувства вызывает у него этот праздник.

Кандидат в президенты РФ от партии "Коммунисты России", депутат Алтайского Законодательного собрания Сергей Малинкович потребовал ввести экзамены для Деда Мороза и Снегурочки. По его мнению, в канун Нового года соцсети заполняются предложениями услуг Деда Мороза и Снегурочки для поздравления детей и взрослых с любимым праздником.

В Рождество не обошлось без происшествий. Массовое смертельное ДТП случилось днем 7 января в Алтайском крае на федеральной трассе "Чуйский тракт", рядом с селом Плешково. В результате аварии погибли две женщины и еще восемь человек пострадали.