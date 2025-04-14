Такой день. Самокатчик, сбивший ребенка, и тройное "электрическое" ДТП

О главных событиях Алтайского края за 14 апреля

14 апреля 2025, 23:30, ИА Амител

Алый закат в Барнауле / Фото: amic.ru

На здании Минобрнауки Алтайского края вывесили новый баннер ко Дню Победы.

В качестве основы для нового баннера взяли знаменитый кадр водружения советского флага над Рейхстагом.

В Барнауле самокатчик сбил ребенка и, не останавливаясь, поехал дальше.

Алтайский СК начал по данному факту проверку. В городской Госавтоинспекции отметили, что информация о ДТП поступала. Сейчас полицейские также проводят проверку, ведут разыскные мероприятия и уточняют обстоятельства случившегося.

В Барнауле утром 14 апреля в поселке Научный Городок из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже, выпал четырехлетний мальчик.

Ребенка с травмами различной степени тяжести госпитализировали в медучреждение. Проводится доследственная проверка по признакам "причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности".

В Барнауле на Павловском тракте произошло ДТП с участием трех автомобилей, один из которых совершил наезд на электрический столб.

Предварительно установлено, что 42-летняя женщина, управляя автомобилем Mitsubishi Outlander, двигалась по второстепенной дороге, не предоставила преимущества в движении и столкнулась с автомобилем Mazda CX-5, которым управлял 45-летний водитель.

После столкновения автомобиль Mazda совершил наезд на электрическую опору, а Mitsubishi – на автомобиль "Газель Next" под управлением 34-летнего мужчины, который двигался в попутном направлении.