Такой день. Сгоревший частный дом и отремонтированная больница

О главных событиях Алтайского края за 11 декабря

11 декабря 2024, 23:55, ИА Амител

Автомобили в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле потушили горящий частный дом в переулке Революционном.

Площадь возгорания составила около 35 "квадратов". Огонь повредил стены, мебель и кровлю строения.

Житель Барнаула собрал телевизор из того, что было жалко выбрасывать. Теперь, как рассказал с иронией читатель amic.ru, на получившемся устройстве он будет смотреть прямую линию президента России Владимира Путина.

Он отметил, что сделать телевизор – это довольно легко, главная проблема – найти время.

Общественные обсуждения проекта застройки микрорайона Поток стартовали в Барнауле.

Проект комплексного развития территории Поток станет для краевой столицы пилотным. Ранее его концепцию рассматривали и обсуждали на совещаниях в администрации города.

В Барнауле один автомобилист оскорбил другого, используя нецензурную брань, и понес наказание.

При рассмотрении дела защитник обвиняемого заявила, что он высказал неприличные слова не в отношении потерпевшего, а относительно "конкретной конфликтной ситуации".

Минздрав Алтайского края сообщил, что в Каменской межрайонной больнице в 2025 году отремонтируют кровлю и уже в 2024-м сделают срочный ремонт.

Ранее пациенты пожаловались на протекающую крышу в главном корпусе. Главврач Светлана Шитова рассказала, что госэкспертиза проектно-сметной документации для капремонта кровли находится на финальном этапе.