Такой день. Шалаш на Трассе здоровья и "веселенький мусоровоз" в Барнауле

О главных событиях региона за 7 декабря

07 декабря 2025, 20:55, ИА Амител

Такой день / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

На барнаульской Трассе здоровья появился необычный шалаш, собранный из веток и сена. У входа висит табличка с обращением к прохожим: "Уважаемые товарищи! Не ломайте, пожалуйста! Здесь живет дух леса и грусть по СССР!"

На одной из улиц Барнаула жители обратили внимание на необычный мусоровоз. Машину заметили на улице Энтузиастов, и ее внешний вид сразу привлек внимание. Спецтехника занимается обычным сбором мусора, однако сам грузовик выглядит совсем не буднично: кузов украшен огоньками, а на лобовом стекле установлены электронные зеленые "глаза", которые двигаются, словно живые.

Днем 7 декабря в Telegram-канале "Барнаул №1" появилось сообщение о ДТП на Барнаульском шоссе под Новоалтайском. Подписчики утверждали, что в аварии участвовало сразу несколько машин, а среди них оказался и рейсовый автобус. После ДТП движение на этом участке было серьезно затруднено.