"Здесь живет дух леса". На Трассе здоровья в Барнауле появился необычный шалаш
У входа висит табличка с обращением к прохожим
07 декабря 2025, 11:00, ИА Амител
Необычный шалаш на Трассе здоровья / Фото: amic.ru
На барнаульской Трассе здоровья появился необычный шалаш, собранный из веток и сена. Фотографии строения, почти полностью укрытого снегом, смотрите в нашем Telegram-канале.
У входа висит табличка с обращением к прохожим: «Уважаемые товарищи! Не ломайте, пожалуйста! Здесь живет дух леса и грусть по СССР!»
Ранее сообщалось, что на Алтае представили проект познавательного маршрута "Тропа к дому древнего человека" – будущей арт-тропы вокруг уникальной Денисовой пещеры. Центральным объектом станет сама пещера с символической стоянкой и очагом, а по пути разместят тематические зоны и арт-объекты.
11:46:41 07-12-2025
Этот шалаш "появился" уже довольно давно)))
12:21:54 07-12-2025
Сатанизм какой-то...
15:04:59 07-12-2025
Гость (12:21:54 07-12-2025) Сатанизм какой-то...... Антисанитаризм какой-то скорее. Видел как туду ходят справлять нужду люди. Особенно тетеньки туда по большой нужде любят ходить.
18:34:14 07-12-2025
Там сначала было написано "дух Ленина", зачем исправили?
19:44:59 07-12-2025
Прохожий (18:34:14 07-12-2025) Там сначала было написано "дух Ленина", зачем исправили?...
Дед, ну успокойся ты со своим Лениным уже.
21:17:19 07-12-2025
Гость (19:44:59 07-12-2025) Дед, ну успокойся ты со своим Лениным уже.... Нам в детстве показывали шалаш где Ленин кантовался. Похож.
01:35:50 08-12-2025
Прохожий (18:34:14 07-12-2025) Там сначала было написано "дух Ленина", зачем исправили?... Дух Ленина и грусть по СССР логичнее звучит. А духи, они в Горном обитают и тишину любят.
23:35:20 07-12-2025
Зачем минусите?
Могу в качестве доказательства приложить фото, сделал в начале лета на трассе здоровья.
Там про Ленина было..