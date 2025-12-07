НОВОСТИОбщество

"Здесь живет дух леса". На Трассе здоровья в Барнауле появился необычный шалаш

У входа висит табличка с обращением к прохожим

07 декабря 2025, 11:00, ИА Амител

Необычный шалаш на Трассе здоровья / Фото: amic.ru
На барнаульской Трассе здоровья появился необычный шалаш, собранный из веток и сена. Фотографии строения, почти полностью укрытого снегом, смотрите в нашем Telegram-канале.

У входа висит табличка с обращением к прохожим: «Уважаемые товарищи! Не ломайте, пожалуйста! Здесь живет дух леса и грусть по СССР!»

Ранее сообщалось, что на Алтае представили проект познавательного маршрута "Тропа к дому древнего человека" – будущей арт-тропы вокруг уникальной Денисовой пещеры. Центральным объектом станет сама пещера с символической стоянкой и очагом, а по пути разместят тематические зоны и арт-объекты.

Комментарии 8

Avatar Picture
Юс

11:46:41 07-12-2025

Этот шалаш "появился" уже довольно давно)))

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:21:54 07-12-2025

Сатанизм какой-то...

  -14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:04:59 07-12-2025

Гость (12:21:54 07-12-2025) Сатанизм какой-то...... Антисанитаризм какой-то скорее. Видел как туду ходят справлять нужду люди. Особенно тетеньки туда по большой нужде любят ходить.

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Прохожий

18:34:14 07-12-2025

Там сначала было написано "дух Ленина", зачем исправили?

  -13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:44:59 07-12-2025

Прохожий (18:34:14 07-12-2025) Там сначала было написано "дух Ленина", зачем исправили?...
Дед, ну успокойся ты со своим Лениным уже.

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

21:17:19 07-12-2025

Гость (19:44:59 07-12-2025) Дед, ну успокойся ты со своим Лениным уже.... Нам в детстве показывали шалаш где Ленин кантовался. Похож.

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

01:35:50 08-12-2025

Прохожий (18:34:14 07-12-2025) Там сначала было написано "дух Ленина", зачем исправили?... Дух Ленина и грусть по СССР логичнее звучит. А духи, они в Горном обитают и тишину любят.

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Прохожий

23:35:20 07-12-2025

Зачем минусите?
Могу в качестве доказательства приложить фото, сделал в начале лета на трассе здоровья.
Там про Ленина было..

  -3 Нравится
Ответить
