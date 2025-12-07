"Здесь живет дух леса". На Трассе здоровья в Барнауле появился необычный шалаш

У входа висит табличка с обращением к прохожим

07 декабря 2025, 11:00, ИА Амител

Необычный шалаш на Трассе здоровья / Фото: amic.ru

На барнаульской Трассе здоровья появился необычный шалаш, собранный из веток и сена. Фотографии строения, почти полностью укрытого снегом, смотрите в нашем Telegram-канале.

У входа висит табличка с обращением к прохожим: «Уважаемые товарищи! Не ломайте, пожалуйста! Здесь живет дух леса и грусть по СССР!»

Ранее сообщалось, что на Алтае представили проект познавательного маршрута "Тропа к дому древнего человека" – будущей арт-тропы вокруг уникальной Денисовой пещеры. Центральным объектом станет сама пещера с символической стоянкой и очагом, а по пути разместят тематические зоны и арт-объекты.