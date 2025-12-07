Жители Барнаула заметили "веселенький мусоровоз" на улице Энтузиастов

Внешний вид грузовика сразу привлек внимание местных жителей

07 декабря 2025, 13:00, ИА Амител

На одной из улиц Барнаула жители обратили внимание на необычный мусоровоз. Машину заметили на улице Энтузиастов, и ее внешний вид сразу привлек внимание.

На опубликованных кадрах видно, как спецтехника занимается обычным сбором мусора, однако сам грузовик выглядит совсем не буднично: кузов украшен огоньками, а на лобовом стекле установлены электронные зеленые "глаза", которые двигаются, словно живые.

«Веселенький мусоровоз на Энтузиастов очень поднял настроение с утра», – рассказала участница Telegram-канала "Барнаул 22" Ксения.

