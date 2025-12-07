Жители Барнаула заметили "веселенький мусоровоз" на улице Энтузиастов
Внешний вид грузовика сразу привлек внимание местных жителей
07 декабря 2025, 13:00, ИА Амител
На одной из улиц Барнаула жители обратили внимание на необычный мусоровоз. Машину заметили на улице Энтузиастов, и ее внешний вид сразу привлек внимание.
На опубликованных кадрах видно, как спецтехника занимается обычным сбором мусора, однако сам грузовик выглядит совсем не буднично: кузов украшен огоньками, а на лобовом стекле установлены электронные зеленые "глаза", которые двигаются, словно живые.
«Веселенький мусоровоз на Энтузиастов очень поднял настроение с утра», – рассказала участница Telegram-канала "Барнаул 22" Ксения.
Ранее сообщалось, что жительница Барнаула пожаловалась на запущенное состояние пешеходной зоны возле детского сада № 248 и домов № 135 по улице Попова и № 50 по улице Балтийской. По ее словам, территорию не убирают уже несколько месяцев, несмотря на многочисленные обращения в администрацию Индустриального района.
13:48:36 07-12-2025
В центре снег убирал трактор с такими же глазами
14:05:42 07-12-2025
Побольше бы таких креативных людей! Молодца!
15:03:59 07-12-2025
А вот что-то ни веселенькую ни грустненькую снегоуборочную технику невидно. Может быть Товарищ орденоносный мэр объяснит Где же эти сотни снегоуборочных машин и тысячи дворников
09:02:51 08-12-2025
Гость (15:03:59 07-12-2025) А вот что-то ни веселенькую ни грустненькую снегоуборочную т... Так попу то от креслица оторви и выйди, прогуляйся часов эдак в пять утра вдоль дорог. Тогда и увидишь. И технику, и свежие отвалы по обочинам.
20:00:56 08-12-2025
Гость (09:02:51 08-12-2025) Так попу то от креслица оторви и выйди, прогуляйся часов эда...
Ты отвалы навалил что ли? Сдишь и валишь тут всякую чушь!
10:26:08 08-12-2025
это же вроде 12.5.1?