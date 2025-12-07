НОВОСТИОбщество

Жители Барнаула заметили "веселенький мусоровоз" на улице Энтузиастов

Внешний вид грузовика сразу привлек внимание местных жителей

07 декабря 2025, 13:00, ИА Амител

На одной из улиц Барнаула жители обратили внимание на необычный мусоровоз. Машину заметили на улице Энтузиастов, и ее внешний вид сразу привлек внимание.

На опубликованных кадрах видно, как спецтехника занимается обычным сбором мусора, однако сам грузовик выглядит совсем не буднично: кузов украшен огоньками, а на лобовом стекле установлены электронные зеленые "глаза", которые двигаются, словно живые.

«Веселенький мусоровоз на Энтузиастов очень поднял настроение с утра», – рассказала участница Telegram-канала "Барнаул 22" Ксения.

Ранее сообщалось, что жительница Барнаула пожаловалась на запущенное состояние пешеходной зоны возле детского сада № 248 и домов № 135 по улице Попова и № 50 по улице Балтийской. По ее словам, территорию не убирают уже несколько месяцев, несмотря на многочисленные обращения в администрацию Индустриального района.

Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

13:48:36 07-12-2025

В центре снег убирал трактор с такими же глазами

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Сибиряк.

14:05:42 07-12-2025

Побольше бы таких креативных людей! Молодца!

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:03:59 07-12-2025

А вот что-то ни веселенькую ни грустненькую снегоуборочную технику невидно. Может быть Товарищ орденоносный мэр объяснит Где же эти сотни снегоуборочных машин и тысячи дворников

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:02:51 08-12-2025

Гость (15:03:59 07-12-2025) А вот что-то ни веселенькую ни грустненькую снегоуборочную т... Так попу то от креслица оторви и выйди, прогуляйся часов эдак в пять утра вдоль дорог. Тогда и увидишь. И технику, и свежие отвалы по обочинам.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:00:56 08-12-2025

Гость (09:02:51 08-12-2025) Так попу то от креслица оторви и выйди, прогуляйся часов эда...
Ты отвалы навалил что ли? Сдишь и валишь тут всякую чушь!

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

10:26:08 08-12-2025

это же вроде 12.5.1?

  -7 Нравится
Ответить
