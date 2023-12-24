Такой день. Смерть семилетнего мальчика и инцидент на Лыжне здоровья
Главные новости в Алтайском крае 24 декабря
24 декабря 2023, 23:31, ИА Амител
Аномально теплая погода ожидается в ближайшее время на Урале и в Сибири. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, в некоторых регионах страны столбики термометров будут показывать на 12-15 градусов выше нормы.
В частности, на территории Алтайского края, как отметил специалист, ожидается температура воздуха до +6 градусов.
Семилетний мальчик погиб из-за печи в Алтайском крае.
Бийчанка вместе с сыном приехала в загородный дом в селе Соколово Зонального района. Женщина затопила печь, а на утро обнаружила сына мертвым с признаками отравления угарным газом. Сама бийчанка попала в больницу.
В Барнауле спасатели помогли женщине, которая сломала ногу на Лыжне здоровья. Неосторожная лыжница между 18 и 19 километром трассы сломала ногу.
Машина скорой помощи не могла проехать к пострадавшей по лесу. На помощь отправилась команда спасателей Западно-Сибирского поисково-спасательного отряда имени В. В. Зюкова.
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