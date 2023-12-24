Такой день. Смерть семилетнего мальчика и инцидент на Лыжне здоровья

Главные новости в Алтайском крае 24 декабря

24 декабря 2023, 23:31, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Аномально теплая погода ожидается в ближайшее время на Урале и в Сибири. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в некоторых регионах страны столбики термометров будут показывать на 12-15 градусов выше нормы.

В частности, на территории Алтайского края, как отметил специалист, ожидается температура воздуха до +6 градусов.

Семилетний мальчик погиб из-за печи в Алтайском крае.

Бийчанка вместе с сыном приехала в загородный дом в селе Соколово Зонального района. Женщина затопила печь, а на утро обнаружила сына мертвым с признаками отравления угарным газом. Сама бийчанка попала в больницу.

В Барнауле спасатели помогли женщине, которая сломала ногу на Лыжне здоровья. Неосторожная лыжница между 18 и 19 километром трассы сломала ногу.

Машина скорой помощи не могла проехать к пострадавшей по лесу. На помощь отправилась команда спасателей Западно-Сибирского поисково-спасательного отряда имени В. В. Зюкова.