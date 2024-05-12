Такой день. Смертельная авария на трассе и пожар в Рубцовске

Главные новости в Алтайском крае 12 мая

12 мая 2024, 22:34, ИА Амител

Ночное небо / Фото: pxhere.com

В Рубцовске в результате пожара погибли два человека.

Возгорание произошло в квартире на пятом этаже. На площади пять квадратных метров горели вещи и мебель.

Спасатели помогли пяти жильцам дома выбраться на улицу, остальные эвакуировались сами. На месте пожара нашли тела двух человек.

За прошедшую неделю от присасывания клещей пострадало 525 жителей Алтайского края. В поликлиники с жалобами на их укусы обратилось 1345 человек из 60 районов. Среди них 441 ребенок до 14 лет.

В результате аварии на трассе в Алтайском крае погиб мужчина.

По предварительным данным, на трассе Алейск – Барнаул произошло дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль Hyundai Creta, двигавшийся со стороны Алейска в направлении Барнаула, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Kia Sorento, который ехал в сторону Алейска под управлением женщины 1984 года рождения.

В результате ДТП водитель Hyundai скончался на месте происшествия.