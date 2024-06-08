Такой день. Смертельное ДТП в Барнауле и пожар с пострадавшими в Рубцовске
Главное за 8 июня
08 июня 2024, 23:05, ИА Амител
Смертельное ДТП с участием легкового автомобиля и рейсового автобуса произошло на Змеиногорском тракте в Барнауле поздним вечером 7 июня. В результате аварии погибло два человека, еще один получил травмы. Возбуждено уголовное дело, также назначена прокурорская проверка.
В Рубцовске пожарные спасли 26 человек при возгорании в одной из квартир в пятиэтажном доме на улице Осипенко. Травмы получили двое жильцов – мальчик и женщина.
В Барнауле снесут аварийные деревья во всех пяти районах города. На это власти намерены потратить около 3 млн рублей.
В Барнауле рассматривают возможность переноса трамвайного кольца в начале Социалистического проспекта и путей с улицы Ползунова. Это планируют сделать в рамках развития центральной части города.
Назначение Андрея Турчака врио главы Республики Алтай послужило поводом для новых предположений о готовящемся объединении республики с Алтайским краем. Эксперты оценили, насколько вероятен такой сценарий и когда это может случиться.
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