Такой день. Смертельное ДТП в Барнауле и пожар с пострадавшими в Рубцовске

Главное за 8 июня

08 июня 2024, 23:05, ИА Амител

Цветы на фоне заката / Фото: unsplash.com

Смертельное ДТП с участием легкового автомобиля и рейсового автобуса произошло на Змеиногорском тракте в Барнауле поздним вечером 7 июня. В результате аварии погибло два человека, еще один получил травмы. Возбуждено уголовное дело, также назначена прокурорская проверка.

В Рубцовске пожарные спасли 26 человек при возгорании в одной из квартир в пятиэтажном доме на улице Осипенко. Травмы получили двое жильцов – мальчик и женщина.

В Барнауле снесут аварийные деревья во всех пяти районах города. На это власти намерены потратить около 3 млн рублей.

В Барнауле рассматривают возможность переноса трамвайного кольца в начале Социалистического проспекта и путей с улицы Ползунова. Это планируют сделать в рамках развития центральной части города.

Назначение Андрея Турчака врио главы Республики Алтай послужило поводом для новых предположений о готовящемся объединении республики с Алтайским краем. Эксперты оценили, насколько вероятен такой сценарий и когда это может случиться.