Около 200 аварийных деревьев снесут в Барнауле летом 2024 года
На работы власти Барнаула готовы потратить около трех миллионов рублей
08 июня 2024, 07:25, ИА Амител
В Барнауле снесут аварийные деревья во всех пяти районах города. На это власти намерены потратить около 3 млн рублей. В Центральном и Железнодорожном районе снесут 74 дерева, а в остальных районах – 125. Информация об этом есть на портале госзакупок.
6 июня на госзакупках появилось два лота. Один касается сноса аварийных деревьев в Центральном и Железнодорожном районах и оценивается максимум в 1,2 млн рублей. Второй лот подразумевает те же работы в Октябрьском, Ленинском и Индустриальном районах Барнаула и оценивается почти в 1,8 млн рублей.
На оба лота заявки будут принимать до 19 июня, а итоги закупки подведут 21 июня. Работы будут идти с даты заключения контракта и в течение последующих 60 календарных дней. Контракты будут действовать до 31 декабря 2024 года.
Подрядчики должны будут повалить деревья, погрузить их и вывезти. Вместе с деревьями они должны будут убрать и порубочные остатки, ветки, листья и опилки.
Ранее amic.ru писал, что при благоустройстве в бывшем парке имени Ленина снесут 238 деревьев. Вместо них посадят новые, в том числе 50 из них – уже в 2024 году.
Напомним, что до конца 2024 года в Барнауле планируют высадить более двух тысяч деревьев и кустарников. Новые деревья появятся на проекте Комсомольском, по улицам Георгия Исакова, Северо-Западной, Малахова, Попова, по переулку Ядринцева и проезду Северному Власихинскому.
13:18:53 08-06-2024
Хватит уродовать Барнаул! Хватит отмывать деньги на этом. Дайте горожанам дышать!
Был город сад- стал город пень!
Что вы сажаете и где?
А вот то, что вырубаете очееень хорошо заметно!
16:28:23 08-06-2024
Гость (13:18:53 08-06-2024) Хватит уродовать Барнаул! Хватит отмывать деньги на этом. Да...
вам мало преподал последний ураган? От огромных деревьев надо избавляться-у них большая парусность,вот и падают на дома,людей,машины!
19:17:10 08-06-2024
Владимир (16:28:23 08-06-2024) ... Деревья приносят намного больше пользы.При форс мажорных обстоятельствах типа ураганов выворачивает с корнями не только деревья, но и столбы и рекламные конструкции. И крыши сносит.
Машины нужно ставить в гаражи, а людям не гулять в ураганв. Тем более оповещение о предстоящей непогоде сейчас очень хорошо работает.
Людям в загазованном городе нужна зелень. Намного опаснее дышать выхлопами.
Так что прекратите истерики и лечите ваши фобии.
01:07:40 09-06-2024
Гость (13:18:53 08-06-2024) Хватит уродовать Барнаул! Хватит отмывать деньги на этом. Да... Приезжай любитель деревьев и убирай мусор и старые сломаны ветки и покасившиеся клёны у нас в ЖК норд на Павлике 307к1 , город начал при сдаче дома сносить эту стену кустов , так прибежала бабка , типа тс и стала кричать , что дышать нечем ей будет. В итоге заросли джунглей оставили у дома нет света солнечного , в стене этих кустов растет мусор который приносит и ветер, и те кто шарится там по своим делам , только этой бабки любительницы подышать ,никто там уже не видел.
12:25:01 09-06-2024
Гость (01:07:40 09-06-2024) Приезжай любитель деревьев и убирай мусор и старые сломаны в... Ты там живешь. Вот возьми и убери. Ну или дворника найми. Бабушка такой же житель как и ты. И имеет право защищать свои права. Вполне понимаю. Дышать в городе нечем. Надеюсь с ней все в порядке, с бабушкой. Чего и всем желаю!)
01:10:01 09-06-2024
Город , срубите вы этот лес из палок и сломанных веток на Павловском 307 к1 , дом замурован джунглями , светопропускаемость на этой стороне 0%, местные притащили лавки и мангалы в эти кусты , в том году повадились спать и жить бомжи. Разрешения на Спил не даёт комитет!!!!
12:18:19 09-06-2024
ЖК норд (01:10:01 09-06-2024) Город , срубите вы этот лес из палок и сломанных веток на Па... Молодцы, что не дают разрешение!
Одному машинку не куда поставить или на его сокровище веточки упадут. Другой мусор мешает...
Выйди посади дерево, да не одно! Ввырастет станет большим и красивым.Будет давать тень снабжать легкие горожан кислородом. Потом можешь о джунглях заикаться и просить проредить их.
А так любители пустынь и больные дендрафобиями. Лечите свои страхи или ищите пригодные для вас места жительства. К вепблюдам!
18:15:26 09-06-2024
Гость (12:18:19 09-06-2024) Молодцы, что не дают разрешение!Одному машинку не куда п... К верблюдам это в Дубай что ли? Дороговасто там.
02:54:46 10-06-2024
Гость (18:15:26 09-06-2024) К верблюдам это в Дубай что ли? Дороговасто там. ... А то, что он построен в пустыне вам изаестно? Так вот куда лучше делать из пустыни- город, чем превращать город в пустыню.