Около 200 аварийных деревьев снесут в Барнауле летом 2024 года

На работы власти Барнаула готовы потратить около трех миллионов рублей

08 июня 2024, 07:25, ИА Амител

Аварийные деревья / Фото: Антон Дегтярев

В Барнауле снесут аварийные деревья во всех пяти районах города. На это власти намерены потратить около 3 млн рублей. В Центральном и Железнодорожном районе снесут 74 дерева, а в остальных районах – 125. Информация об этом есть на портале госзакупок.

6 июня на госзакупках появилось два лота. Один касается сноса аварийных деревьев в Центральном и Железнодорожном районах и оценивается максимум в 1,2 млн рублей. Второй лот подразумевает те же работы в Октябрьском, Ленинском и Индустриальном районах Барнаула и оценивается почти в 1,8 млн рублей.

На оба лота заявки будут принимать до 19 июня, а итоги закупки подведут 21 июня. Работы будут идти с даты заключения контракта и в течение последующих 60 календарных дней. Контракты будут действовать до 31 декабря 2024 года.

Подрядчики должны будут повалить деревья, погрузить их и вывезти. Вместе с деревьями они должны будут убрать и порубочные остатки, ветки, листья и опилки.

Ранее amic.ru писал, что при благоустройстве в бывшем парке имени Ленина снесут 238 деревьев. Вместо них посадят новые, в том числе 50 из них – уже в 2024 году.

Напомним, что до конца 2024 года в Барнауле планируют высадить более двух тысяч деревьев и кустарников. Новые деревья появятся на проекте Комсомольском, по улицам Георгия Исакова, Северо-Западной, Малахова, Попова, по переулку Ядринцева и проезду Северному Власихинскому.