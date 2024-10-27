Такой день. Снижение заболеваемости гриппом и изменение маршрутов троллейбусов

Главные новости в Алтайском крае 27 октября

27 октября 2024, 22:30, ИА Амител

Ночное небо / Фото: pxhere.com/ru/photo/32213

В период с 14 по 20 октября в Алтайском крае было зафиксировано 20 100 случаев заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), что лишь на 2% меньше, чем на предыдущей неделе.

По данным ведомства, случаев заболевания гриппом в крае не зарегистрировано. Заболеваемость ОРВИ в настоящее время обусловлена риновирусами, аденовирусами и бокавирусами.

В Алтайском крае более тысячи человек освобождены от уплаты налога на имущество. Это касается родственников участников специальной военной операции.

От налога на имущество освобождаются те, кто участвует или участвовал в СВО, а также члены их семей. К ним относятся супруги, несовершеннолетние дети, дети старше 18 лет, которые стали инвалидами до 18 лет, дети до 23 лет, обучающиеся на очной форме обучения, а также иждивенцы.

В Барнауле из-за аварийных работ на пересечении улиц Юрина и Новороссийской изменят маршруты движения троллейбусов № 6 и 7.

Троллейбусный маршрут № 6: ул. Юрина – ул. Малахова – проспект Космонавтов – проспект Ленина. Троллейбусный маршрут № 7: ул. Малахова – проспект Космонавтов – проспект Ленина.