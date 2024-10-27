Заболеваемость ОРВИ снизилась в Алтайском крае

В регионе продолжается вакцинация против гриппа

27 октября 2024, 16:15, ИА Амител

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В период с 14 по 20 октября в Алтайском крае было зафиксировано 20 100 случаев заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), что лишь на 2% меньше, чем на предыдущей неделе. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

По данным ведомства, случаев заболевания гриппом в крае не зарегистрировано. Заболеваемость ОРВИ в настоящее время обусловлена риновирусами, аденовирусами и бокавирусами.

В регионе продолжается кампания по вакцинации против гриппа. За счет средств федерального бюджета уже привито более 650 тысяч человек.