Заболеваемость ОРВИ снизилась в Алтайском крае
В регионе продолжается вакцинация против гриппа
27 октября 2024, 16:15, ИА Амител
В период с 14 по 20 октября в Алтайском крае было зафиксировано 20 100 случаев заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), что лишь на 2% меньше, чем на предыдущей неделе. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
По данным ведомства, случаев заболевания гриппом в крае не зарегистрировано. Заболеваемость ОРВИ в настоящее время обусловлена риновирусами, аденовирусами и бокавирусами.
В регионе продолжается кампания по вакцинации против гриппа. За счет средств федерального бюджета уже привито более 650 тысяч человек.
"Иммунизация против гриппа снижает риск заражения и защищает от осложнений. Привиться против гриппа необходимо осенью, до начала эпидемического подъема заболеваемости, так как иммунитет формируется в течение двух-четырех недель после прививки", – напоминают в Роспотребнадзоре.
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