Серьезная авария произошла ночью в Барнауле
Автомобили разбросало по дороге после удара
27 октября 2024, 09:50, ИА Амител
Фото с места аварии / "Инцидент Барнаул"
В ночь с 26 на 27 октября в Барнауле произошла серьезная авария. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".
Машины столкнулись на Павловском тракте у остановки "Теплый рынок". От удара обе иномарки разбросало, они получили серьезные повреждения, а одну из них отбросило в столб.
На месте работали врачи, пожарные и сотрудники полиции. Информации о пострадавших нет.
10:05:42 27-10-2024
Пехоту разогнали
А офисный ГАИшный планктон только по камерам бабло косит
Вот и результат полный город пьяни, безправных, и рейсеров в стрингах (стринг-рейсеров)...
11:40:06 27-10-2024
Гость (10:05:42 27-10-2024) Пехоту разогнали А офисный ГАИшный планктон только по ка... Не вина гаишников в том, что их работу оптимизировали.
15:28:35 27-10-2024
Гость (11:40:06 27-10-2024) Не вина гаишников в том, что их работу оптимизировали.... Ельцин снова виноват ?
15:44:42 27-10-2024
Гость (15:28:35 27-10-2024) Ельцин снова виноват ?... Бланк же. Вы видать слишком глупые и историю страны не знаете!
22:58:10 27-10-2024
Гость (11:40:06 27-10-2024) Не вина гаишников в том, что их работу оптимизировали.... Хреновая оптимизация.
22:57:06 27-10-2024
Гость (10:05:42 27-10-2024) Пехоту разогнали А офисный ГАИшный планктон только по ка... Солидарен👍
10:36:10 27-10-2024
Жертвы?
12:47:59 27-10-2024
БАДИ - Барнаульскаятавтодорожнаяинспекция.
12:49:29 27-10-2024
Светлая машина на теану похожа.