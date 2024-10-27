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Серьезная авария произошла ночью в Барнауле

Автомобили разбросало по дороге после удара

27 октября 2024, 09:50, ИА Амител

Фото с места аварии / "Инцидент Барнаул"
Фото с места аварии / "Инцидент Барнаул"

В ночь с 26 на 27 октября в Барнауле произошла серьезная авария. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".

Машины столкнулись на Павловском тракте у остановки "Теплый рынок". От удара обе иномарки разбросало, они получили серьезные повреждения, а одну из них отбросило в столб.

На месте работали врачи, пожарные и сотрудники полиции. Информации о пострадавших нет.

ДТП Авто

Комментарии 9

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Гость

10:05:42 27-10-2024

Пехоту разогнали
А офисный ГАИшный планктон только по камерам бабло косит
Вот и результат полный город пьяни, безправных, и рейсеров в стрингах (стринг-рейсеров)...

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Гость

11:40:06 27-10-2024

Гость (10:05:42 27-10-2024) Пехоту разогнали А офисный ГАИшный планктон только по ка... Не вина гаишников в том, что их работу оптимизировали.

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Гость

15:28:35 27-10-2024

Гость (11:40:06 27-10-2024) Не вина гаишников в том, что их работу оптимизировали.... Ельцин снова виноват ?

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Гость

15:44:42 27-10-2024

Гость (15:28:35 27-10-2024) Ельцин снова виноват ?... Бланк же. Вы видать слишком глупые и историю страны не знаете!

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Warlock

22:58:10 27-10-2024

Гость (11:40:06 27-10-2024) Не вина гаишников в том, что их работу оптимизировали.... Хреновая оптимизация.

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Warlock

22:57:06 27-10-2024

Гость (10:05:42 27-10-2024) Пехоту разогнали А офисный ГАИшный планктон только по ка... Солидарен👍

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Musik

10:36:10 27-10-2024

Жертвы?

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Гость

12:47:59 27-10-2024

БАДИ - Барнаульскаятавтодорожнаяинспекция.

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Гость

12:49:29 27-10-2024

Светлая машина на теану похожа.

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