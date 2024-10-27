Серьезная авария произошла ночью в Барнауле

Автомобили разбросало по дороге после удара

27 октября 2024, 09:50, ИА Амител

Фото с места аварии / "Инцидент Барнаул"

В ночь с 26 на 27 октября в Барнауле произошла серьезная авария. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".

Машины столкнулись на Павловском тракте у остановки "Теплый рынок". От удара обе иномарки разбросало, они получили серьезные повреждения, а одну из них отбросило в столб.

На месте работали врачи, пожарные и сотрудники полиции. Информации о пострадавших нет.