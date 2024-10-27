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Движение троллейбусов № 6 и 7 изменят в Барнауле

Это связано с аварией на улице Юрина

27 октября 2024, 16:50, ИА Амител

Троллейбус / Фото: pxhere.com/ru/photo/434829
Троллейбус / Фото: pxhere.com/ru/photo/434829

В Барнауле из-за аварийных работ на пересечении улиц Юрина и Новороссийской изменят маршруты движения троллейбусов №6 и 7. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Троллейбусный маршрут № 6: ул. Юрина – ул. Малахова – проспект Космонавтов – проспект Ленина. Троллейбусный маршрут № 7: ул. Малахова – проспект Космонавтов – проспект Ленина. 

При движении с пр. Ленина в сторону ул. Малахова маршруты едут без изменений.

В мэрии извинились перед горожанами за предоставленные неудобства.

Барнаул Транспорт

Комментарии 3

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Елена

21:45:25 27-10-2024

А то, что люди провели выходной без холодной и горячей воды вы не пишете. И когда появится вода в домах тоже.

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Ирина

22:03:57 27-10-2024

Ну, извинились. А уезжать то как? Там и так НИЧЕГО не ходило!

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Таня

23:43:46 27-10-2024

Сторонняя организация которая тянет трубопровод добьет скоро нас! Уже столько дней нормально воды нет. Сколько же это будет продолжаться!

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