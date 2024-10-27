Движение троллейбусов № 6 и 7 изменят в Барнауле

Это связано с аварией на улице Юрина

27 октября 2024, 16:50, ИА Амител

Троллейбус / Фото: pxhere.com/ru/photo/434829

В Барнауле из-за аварийных работ на пересечении улиц Юрина и Новороссийской изменят маршруты движения троллейбусов №6 и 7. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Троллейбусный маршрут № 6: ул. Юрина – ул. Малахова – проспект Космонавтов – проспект Ленина. Троллейбусный маршрут № 7: ул. Малахова – проспект Космонавтов – проспект Ленина.

При движении с пр. Ленина в сторону ул. Малахова маршруты едут без изменений.

В мэрии извинились перед горожанами за предоставленные неудобства.