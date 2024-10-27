Движение троллейбусов № 6 и 7 изменят в Барнауле
Это связано с аварией на улице Юрина
27 октября 2024, 16:50, ИА Амител
Троллейбус / Фото: pxhere.com/ru/photo/434829
В Барнауле из-за аварийных работ на пересечении улиц Юрина и Новороссийской изменят маршруты движения троллейбусов №6 и 7. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
Троллейбусный маршрут № 6: ул. Юрина – ул. Малахова – проспект Космонавтов – проспект Ленина. Троллейбусный маршрут № 7: ул. Малахова – проспект Космонавтов – проспект Ленина.
При движении с пр. Ленина в сторону ул. Малахова маршруты едут без изменений.
В мэрии извинились перед горожанами за предоставленные неудобства.
21:45:25 27-10-2024
А то, что люди провели выходной без холодной и горячей воды вы не пишете. И когда появится вода в домах тоже.
22:03:57 27-10-2024
Ну, извинились. А уезжать то как? Там и так НИЧЕГО не ходило!
23:43:46 27-10-2024
Сторонняя организация которая тянет трубопровод добьет скоро нас! Уже столько дней нормально воды нет. Сколько же это будет продолжаться!