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Водитель маршрутки в Барнауле помог ребенку, потерявшему сознание

Родители хотят связаться с перевозчиком, чтобы лично отблагодарить мужчину

27 октября 2024, 15:16, ИА Амител

Автобус / Фото: pxhere.com/ru/photo/1164753
Автобус / Фото: pxhere.com/ru/photo/1164753

Водитель маршрутки № 75 в Барнауле помог ребенку, потерявшему сознание. Об этом рассказали в сообществе "Инцидент Барнаул".

По словам автора сообщения, 14-летняя школьница с инвалидностью во время поездки от репетитора начала терять сознание. Водитель остановился, купил воды, пересадил девочку вперед, следил за ее состоянием и позвонил родителям, чтобы сообщить о случившемся.

Сейчас, по словам родителей, они хотят связаться с перевозчиком, чтобы отыскать мужчину и лично выразить ему благодарность.

Ранее сообщалось, что в Барнауле в автобусе № 53 пьяная девушка с розовыми волосами читала матерный рэп и ударила пассажирку в ответ на замечание.

Барнаул общественный транспорт

Комментарии 5

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RUSSKIY

15:41:56 27-10-2024

Молодец водитель. Оказывается не все водители подростков бьют, даже если те медленно через переходник переходят.

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Гость

16:01:15 27-10-2024

Умница! Такое сейчас редко встретишь.

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Гость

20:18:39 27-10-2024

Спасибо!

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Гость

04:10:16 28-10-2024

почему больной ребенок ОДИН ездит? так умереть может, родители виноваты

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Гость

12:13:26 28-10-2024

нормальный поступок нормального человека возвели в ранг подвига. докатились...

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