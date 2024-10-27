Водитель маршрутки в Барнауле помог ребенку, потерявшему сознание

Родители хотят связаться с перевозчиком, чтобы лично отблагодарить мужчину

27 октября 2024, 15:16, ИА Амител

Автобус / Фото: pxhere.com/ru/photo/1164753

Водитель маршрутки № 75 в Барнауле помог ребенку, потерявшему сознание. Об этом рассказали в сообществе "Инцидент Барнаул".

По словам автора сообщения, 14-летняя школьница с инвалидностью во время поездки от репетитора начала терять сознание. Водитель остановился, купил воды, пересадил девочку вперед, следил за ее состоянием и позвонил родителям, чтобы сообщить о случившемся.

Сейчас, по словам родителей, они хотят связаться с перевозчиком, чтобы отыскать мужчину и лично выразить ему благодарность.

Ранее сообщалось, что в Барнауле в автобусе № 53 пьяная девушка с розовыми волосами читала матерный рэп и ударила пассажирку в ответ на замечание.