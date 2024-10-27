Водитель маршрутки в Барнауле помог ребенку, потерявшему сознание
Родители хотят связаться с перевозчиком, чтобы лично отблагодарить мужчину
27 октября 2024, 15:16, ИА Амител
Водитель маршрутки № 75 в Барнауле помог ребенку, потерявшему сознание. Об этом рассказали в сообществе "Инцидент Барнаул".
По словам автора сообщения, 14-летняя школьница с инвалидностью во время поездки от репетитора начала терять сознание. Водитель остановился, купил воды, пересадил девочку вперед, следил за ее состоянием и позвонил родителям, чтобы сообщить о случившемся.
Сейчас, по словам родителей, они хотят связаться с перевозчиком, чтобы отыскать мужчину и лично выразить ему благодарность.
Ранее сообщалось, что в Барнауле в автобусе № 53 пьяная девушка с розовыми волосами читала матерный рэп и ударила пассажирку в ответ на замечание.
15:41:56 27-10-2024
Молодец водитель. Оказывается не все водители подростков бьют, даже если те медленно через переходник переходят.
16:01:15 27-10-2024
Умница! Такое сейчас редко встретишь.
20:18:39 27-10-2024
Спасибо!
04:10:16 28-10-2024
почему больной ребенок ОДИН ездит? так умереть может, родители виноваты
12:13:26 28-10-2024
нормальный поступок нормального человека возвели в ранг подвига. докатились...