Такой день. Спасение хвойных деревьев и дело по факту поджога 11-летнего мальчика

О главных событиях региона за 25 декабря

25 декабря 2025, 23:55, ИА Амител

Такой день / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

Компания "Чарыш Партнерс", которая возводит в Чарышском районе Алтайского края экокурорт с модульными домиками в новом русском стиле и превентивной оздоровительной медициной, запустила новый экологический проект. Взрослые деревья с сельхозземель, которые по закону должны вырубить, пересаживают на территорию будущего курорта. Часть территории, имеющей сельхозназначение, заросла хвойными деревьями. Фермеры, которые обрабатывают поля, обязаны вырубать их, даже если это уже взрослый и здоровый лес. В "Чарыш Партнерс" предложили решить проблемы максимально экологично – вместо вырубки компания выкупает деревья и пересаживает.

В Хабарском районе Алтайского края следственные органы прекратили уголовное дело по факту поджога 11-летнего мальчика. Основанием для прекращения разбирательства стало то, что виновному на момент совершения преступления не исполнилось 14 лет. Изначально дело возбудили по ч. 1 ст. 118 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности"), а позже рассматривалась возможность переквалификации на более тяжкую статью – "Попытка убийства с особой жестокостью".

Днем 25 декабря на Угловском тракте в Рубцовске перевернулся грузовой автомобиль. Авария произошла неподалеку от заправочной станции "Техно". По предварительной информации, грузовик, перевозивший семечки, не справился с управлением, его занесло, и он опрокинулся на бок. Весь груз рассыпался по обочине и кювету.